Журналист накинулся на Зеленского из-за произошедшего в Одессе

Журналист накинулся на Зеленского из-за произошедшего в Одессе - 02.10.2025, ПРАЙМ

Журналист накинулся на Зеленского из-за произошедшего в Одессе

Ирландский журналист Чей Боуз высказал мнение в соцсети X, что последствия наводнения в Одессе усугубились из-за коррупции среди Владимира Зеленского и его... | 02.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-02T01:18+0300

2025-10-02T01:18+0300

2025-10-02T02:35+0300

МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. Ирландский журналист Чей Боуз высказал мнение в соцсети X, что последствия наводнения в Одессе усугубились из-за коррупции среди Владимира Зеленского и его окружения."Масштабные наводнения в Одессе, Украина. В Интернете Зеленский и его жуликоватая клика соболезнуют. На самом деле, его коррумпированное правительство проигнорировало инфраструктурные потребности по всей Украине. Деньги, выделенные на противопаводковые работы, давно разворованы. Как и все остальное", — написал он. Во вторник мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил, что за короткий период времени на город обрушилась полуторамесячная норма осадков. Уже в среду государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) заявила о девяти жертвах из-за неблагоприятных погодных условий. Позднее вице-премьер Алексей Кулеба сообщил об увеличении числа погибших до десяти человек.

