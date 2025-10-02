Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Журналист накинулся на Зеленского из-за произошедшего в Одессе - 02.10.2025
Журналист накинулся на Зеленского из-за произошедшего в Одессе
Журналист накинулся на Зеленского из-за произошедшего в Одессе
2025-10-02T01:18+0300
2025-10-02T02:35+0300
одесса
украина
владимир зеленский
МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. Ирландский журналист Чей Боуз высказал мнение в соцсети X, что последствия наводнения в Одессе усугубились из-за коррупции среди Владимира Зеленского и его окружения."Масштабные наводнения в Одессе, Украина. В Интернете Зеленский и его жуликоватая клика соболезнуют. На самом деле, его коррумпированное правительство проигнорировало инфраструктурные потребности по всей Украине. Деньги, выделенные на противопаводковые работы, давно разворованы. Как и все остальное", — написал он. Во вторник мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил, что за короткий период времени на город обрушилась полуторамесячная норма осадков. Уже в среду государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) заявила о девяти жертвах из-за неблагоприятных погодных условий. Позднее вице-премьер Алексей Кулеба сообщил об увеличении числа погибших до десяти человек.
одесса, украина, владимир зеленский
01:18 02.10.2025 (обновлено: 02:35 02.10.2025)
 
Журналист накинулся на Зеленского из-за произошедшего в Одессе

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкВладимир Зеленский на саммите Европейского союза в Брюсселе
Владимир Зеленский на саммите Европейского союза в Брюсселе. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. Ирландский журналист Чей Боуз высказал мнение в соцсети X, что последствия наводнения в Одессе усугубились из-за коррупции среди Владимира Зеленского и его окружения.
"Масштабные наводнения в Одессе, Украина. В Интернете Зеленский и его жуликоватая клика соболезнуют. На самом деле, его коррумпированное правительство проигнорировало инфраструктурные потребности по всей Украине. Деньги, выделенные на противопаводковые работы, давно разворованы. Как и все остальное", — написал он.
Во вторник мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил, что за короткий период времени на город обрушилась полуторамесячная норма осадков. Уже в среду государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) заявила о девяти жертвах из-за неблагоприятных погодных условий. Позднее вице-премьер Алексей Кулеба сообщил об увеличении числа погибших до десяти человек.
Одесса УКРАИНА Владимир Зеленский
 
 
