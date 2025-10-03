https://1prime.ru/20251003/suleymanov-863112258.html
Силовики задержали миллиардера Ибрагима Сулейманова
Силовики задержали миллиардера Ибрагима Сулейманова
2025-10-03T13:37+0300
2025-10-03T13:37+0300
2025-10-03T13:40+0300
москва
россия
финансы
банки
мвд
фсб
МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Силовики в Москве задержали миллиардера Ибрагима Сулейманова, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "Ибрагим Сулейманов был задержан в Москве", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что задержание производили сотрудники МВД и ФСБ. Как уточнил РИА Новости другой источник в правоохранительных органах, Сулейманов задержан в рамках расследования уголовного дела.
