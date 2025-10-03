https://1prime.ru/20251003/suleymanov-863112258.html

Силовики задержали миллиардера Ибрагима Сулейманова

Силовики задержали миллиардера Ибрагима Сулейманова - 03.10.2025, ПРАЙМ

Силовики задержали миллиардера Ибрагима Сулейманова

Силовики в Москве задержали миллиардера Ибрагима Сулейманова, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. | 03.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-03T13:37+0300

2025-10-03T13:37+0300

2025-10-03T13:40+0300

москва

россия

финансы

банки

мвд

фсб

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859599934_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_3ec768dffc06a243d9425cfc3552fa5e.jpg

МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Силовики в Москве задержали миллиардера Ибрагима Сулейманова, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "Ибрагим Сулейманов был задержан в Москве", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что задержание производили сотрудники МВД и ФСБ. Как уточнил РИА Новости другой источник в правоохранительных органах, Сулейманов задержан в рамках расследования уголовного дела.

https://1prime.ru/20251003/momotov-863112372.html

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

москва, россия, финансы, банки, мвд, фсб