Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Силовики задержали миллиардера Ибрагима Сулейманова - 03.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251003/suleymanov-863112258.html
Силовики задержали миллиардера Ибрагима Сулейманова
Силовики задержали миллиардера Ибрагима Сулейманова - 03.10.2025, ПРАЙМ
Силовики задержали миллиардера Ибрагима Сулейманова
Силовики в Москве задержали миллиардера Ибрагима Сулейманова, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. | 03.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-03T13:37+0300
2025-10-03T13:40+0300
москва
россия
финансы
банки
мвд
фсб
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859599934_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_3ec768dffc06a243d9425cfc3552fa5e.jpg
МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Силовики в Москве задержали миллиардера Ибрагима Сулейманова, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "Ибрагим Сулейманов был задержан в Москве", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что задержание производили сотрудники МВД и ФСБ. Как уточнил РИА Новости другой источник в правоохранительных органах, Сулейманов задержан в рамках расследования уголовного дела.
https://1prime.ru/20251003/momotov-863112372.html
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859599934_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_83fda85b8a5cd545c19f494b13b98e10.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
москва, россия, финансы, банки, мвд, фсб
МОСКВА, РОССИЯ, Финансы, Банки, МВД, ФСБ
13:37 03.10.2025 (обновлено: 13:40 03.10.2025)
 
Силовики задержали миллиардера Ибрагима Сулейманова

Сотрудники МВД и ФСБ задержали в Москве миллиардера Ибрагима Сулейманова

© РИА Новости . Вадим Жернов | Перейти в медиабанкЗадержанный
Задержанный - ПРАЙМ, 1920, 03.10.2025
© РИА Новости . Вадим Жернов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Силовики в Москве задержали миллиардера Ибрагима Сулейманова, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Ибрагим Сулейманов был задержан в Москве", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что задержание производили сотрудники МВД и ФСБ.
Как уточнил РИА Новости другой источник в правоохранительных органах, Сулейманов задержан в рамках расследования уголовного дела.
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве - ПРАЙМ, 1920, 03.10.2025
Компаньона экс-судьи Момотова оставили под стражей
13:38
 
МОСКВАРОССИЯФинансыБанкиМВДФСБ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала