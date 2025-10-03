Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Защита обжалует арест миллиардера Сулейманова - 03.10.2025
Защита обжалует арест миллиардера Сулейманова
происшествия
банки
финансы
россия
москва
МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Защита обжалует арест миллиардера Ибрагима Сулейманова в рамках дела об убийстве, сообщил РИА Новости его адвокат. "Конечно, обжалуем", - сказал защитник, отказавшись представиться. В пятницу Басманный суд Москвы отправил Ибрагимова в СИЗО на срок два месяца.
банки, финансы, россия, москва
Происшествия, Банки, Финансы, РОССИЯ, МОСКВА
19:33 03.10.2025
 
Защита обжалует арест миллиардера Сулейманова

© Sputnik | Перейти в медиабанкНаручники
Наручники
Наручники. Архивное фото
© Sputnik
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Защита обжалует арест миллиардера Ибрагима Сулейманова в рамках дела об убийстве, сообщил РИА Новости его адвокат.
"Конечно, обжалуем", - сказал защитник, отказавшись представиться.
В пятницу Басманный суд Москвы отправил Ибрагимова в СИЗО на срок два месяца.
29.09.2025
Защита бенефициара "Корпорации СТС" Боброва обжаловала его арест
29 сентября, 09:30
 
