Защита обжалует арест миллиардера Сулейманова
2025-10-03T19:33+0300
МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Защита обжалует арест миллиардера Ибрагима Сулейманова в рамках дела об убийстве, сообщил РИА Новости его адвокат. "Конечно, обжалуем", - сказал защитник, отказавшись представиться. В пятницу Басманный суд Москвы отправил Ибрагимова в СИЗО на срок два месяца.
