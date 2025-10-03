https://1prime.ru/20251003/suleymanov-863128660.html

Защита обжалует арест миллиардера Сулейманова

Защита обжалует арест миллиардера Сулейманова - 03.10.2025, ПРАЙМ

Защита обжалует арест миллиардера Сулейманова

Защита обжалует арест миллиардера Ибрагима Сулейманова в рамках дела об убийстве, сообщил РИА Новости его адвокат. | 03.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-03T19:33+0300

2025-10-03T19:33+0300

2025-10-03T19:33+0300

происшествия

банки

финансы

россия

москва

https://cdnn.1prime.ru/img/83521/40/835214023_0:177:3067:1902_1920x0_80_0_0_7adc7d2b48f5b2b6db34f626f6fb4631.jpg

МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Защита обжалует арест миллиардера Ибрагима Сулейманова в рамках дела об убийстве, сообщил РИА Новости его адвокат. "Конечно, обжалуем", - сказал защитник, отказавшись представиться. В пятницу Басманный суд Москвы отправил Ибрагимова в СИЗО на срок два месяца.

https://1prime.ru/20250929/arest-862929077.html

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банки, финансы, россия, москва