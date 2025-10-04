https://1prime.ru/20251004/aksakov-863154071.html
В Госдуме допустили объединение информационных систем России, Китая и Индии
В Госдуме допустили объединение информационных систем России, Китая и Индии - 04.10.2025, ПРАЙМ
В Госдуме допустили объединение информационных систем России, Китая и Индии
Информационные системы России, Китая и Индии могут объединиться для расчета в цифровых валютах, об этом заявил председатель комитета Госдумы по финансовому... | 04.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-04T16:49+0300
2025-10-04T16:49+0300
2025-10-04T16:49+0300
экономика
россия
финансы
китай
индия
анатолий аксаков
госдума
банк россии
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1e/860117839_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_0feb5aade869bbf3a4620e40a8a0d22e.jpg
МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Информационные системы России, Китая и Индии могут объединиться для расчета в цифровых валютах, об этом заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в эфире радио "Вести FM". "Сегодня Китай свой цифровой юань уже тоже разработал и будут активно внедрять индийцы цифровую рупию в свою жизнь. Поэтому, в принципе, мы можем совместить наши информационные разработки, системы с информационными системами Китая, Индии и других стран. И цифровой рубль просто будет автоматически конвертироваться в цифровой юань по рыночному курсу", - сказал он. Он отметил, что то же самое будет происходить с рупией. "Деньги будут перемещаться в информационных системах, помимо банков, ну и, соответственно, никто за рубежом не будет видеть этот поток", - предположил он. Более того, по мнению Аксакова, этот процесс будет очень востребован и снимет многие проблемы с конвертацией и взаимодействием финансовых институтов, поскольку не будет посредников, он "оптимизирует взаимную торговлю максимально", добавил Аксаков. По его словам, финансовая составляющая будет очень эффективно работать на взаимодействии стран. Ранее депутат сообщил в своем Telegram-канале, что получил зарплату в цифровых рублях на свой цифровой кошелек на платформе Банка России и протестировал переводы и платежи со своего счета цифрового рубля. Цифровой рубль - это новая форма российской национальной валюты в дополнение к существующим наличной и безналичной формам, он не отменяет и не заменяет их. Предполагается, что массовое внедрение цифрового рубля начнется с сентября 2026 года, а привычным способом расчетов, как и безналичные рубли, он станет, как считают в ЦБ, на горизонте пяти-семи лет.
https://1prime.ru/20251004/rubl-863118264.html
китай
индия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1e/860117839_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_b33ecad640b5e2da4ef3ea959728a116.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, финансы, китай, индия, анатолий аксаков, госдума, банк россии
Экономика, РОССИЯ, Финансы, КИТАЙ, ИНДИЯ, Анатолий Аксаков, Госдума, Банк России
В Госдуме допустили объединение информационных систем России, Китая и Индии
Аксаков: Россия, Китай и Индия могут объединиться для расчета в цифровых валютах
МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Информационные системы России, Китая и Индии могут объединиться для расчета в цифровых валютах, об этом заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в эфире радио "Вести FM".
"Сегодня Китай
свой цифровой юань уже тоже разработал и будут активно внедрять индийцы цифровую рупию в свою жизнь. Поэтому, в принципе, мы можем совместить наши информационные разработки, системы с информационными системами Китая, Индии
и других стран. И цифровой рубль просто будет автоматически конвертироваться в цифровой юань по рыночному курсу", - сказал он.
Он отметил, что то же самое будет происходить с рупией. "Деньги будут перемещаться в информационных системах, помимо банков, ну и, соответственно, никто за рубежом не будет видеть этот поток", - предположил он.
Более того, по мнению Аксакова
, этот процесс будет очень востребован и снимет многие проблемы с конвертацией и взаимодействием финансовых институтов, поскольку не будет посредников, он "оптимизирует взаимную торговлю максимально", добавил Аксаков.
По его словам, финансовая составляющая будет очень эффективно работать на взаимодействии стран.
Ранее депутат сообщил в своем Telegram-канале, что получил зарплату в цифровых рублях на свой цифровой кошелек на платформе Банка России
и протестировал переводы и платежи со своего счета цифрового рубля.
Цифровой рубль - это новая форма российской национальной валюты в дополнение к существующим наличной и безналичной формам, он не отменяет и не заменяет их. Предполагается, что массовое внедрение цифрового рубля начнется с сентября 2026 года, а привычным способом расчетов, как и безналичные рубли, он станет, как считают в ЦБ, на горизонте пяти-семи лет.
"Банк России сделал выбор": что будет с рублем до середины октября