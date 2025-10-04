Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Госдуме допустили объединение информационных систем России, Китая и Индии
В Госдуме допустили объединение информационных систем России, Китая и Индии
МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Информационные системы России, Китая и Индии могут объединиться для расчета в цифровых валютах, об этом заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в эфире радио "Вести FM". "Сегодня Китай свой цифровой юань уже тоже разработал и будут активно внедрять индийцы цифровую рупию в свою жизнь. Поэтому, в принципе, мы можем совместить наши информационные разработки, системы с информационными системами Китая, Индии и других стран. И цифровой рубль просто будет автоматически конвертироваться в цифровой юань по рыночному курсу", - сказал он. Он отметил, что то же самое будет происходить с рупией. "Деньги будут перемещаться в информационных системах, помимо банков, ну и, соответственно, никто за рубежом не будет видеть этот поток", - предположил он. Более того, по мнению Аксакова, этот процесс будет очень востребован и снимет многие проблемы с конвертацией и взаимодействием финансовых институтов, поскольку не будет посредников, он "оптимизирует взаимную торговлю максимально", добавил Аксаков. По его словам, финансовая составляющая будет очень эффективно работать на взаимодействии стран. Ранее депутат сообщил в своем Telegram-канале, что получил зарплату в цифровых рублях на свой цифровой кошелек на платформе Банка России и протестировал переводы и платежи со своего счета цифрового рубля. Цифровой рубль - это новая форма российской национальной валюты в дополнение к существующим наличной и безналичной формам, он не отменяет и не заменяет их. Предполагается, что массовое внедрение цифрового рубля начнется с сентября 2026 года, а привычным способом расчетов, как и безналичные рубли, он станет, как считают в ЦБ, на горизонте пяти-семи лет.
16:49 04.10.2025
 
В Госдуме допустили объединение информационных систем России, Китая и Индии

Аксаков: Россия, Китай и Индия могут объединиться для расчета в цифровых валютах

МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Информационные системы России, Китая и Индии могут объединиться для расчета в цифровых валютах, об этом заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в эфире радио "Вести FM".
"Сегодня Китай свой цифровой юань уже тоже разработал и будут активно внедрять индийцы цифровую рупию в свою жизнь. Поэтому, в принципе, мы можем совместить наши информационные разработки, системы с информационными системами Китая, Индии и других стран. И цифровой рубль просто будет автоматически конвертироваться в цифровой юань по рыночному курсу", - сказал он.
Он отметил, что то же самое будет происходить с рупией. "Деньги будут перемещаться в информационных системах, помимо банков, ну и, соответственно, никто за рубежом не будет видеть этот поток", - предположил он.
Более того, по мнению Аксакова, этот процесс будет очень востребован и снимет многие проблемы с конвертацией и взаимодействием финансовых институтов, поскольку не будет посредников, он "оптимизирует взаимную торговлю максимально", добавил Аксаков.
По его словам, финансовая составляющая будет очень эффективно работать на взаимодействии стран.
Ранее депутат сообщил в своем Telegram-канале, что получил зарплату в цифровых рублях на свой цифровой кошелек на платформе Банка России и протестировал переводы и платежи со своего счета цифрового рубля.
Цифровой рубль - это новая форма российской национальной валюты в дополнение к существующим наличной и безналичной формам, он не отменяет и не заменяет их. Предполагается, что массовое внедрение цифрового рубля начнется с сентября 2026 года, а привычным способом расчетов, как и безналичные рубли, он станет, как считают в ЦБ, на горизонте пяти-семи лет.
