Глава минэнерго США предупредил об угрозе ядерной безопасности страны

ВАШИНГТОН, 4 окт - ПРАЙМ. Глава минэнерго США Крис Райт предупредил, что на фоне продолжающегося шатдауна у США заканчиваются деньги, выделенные на поддержание безопасности ядерных запасов, что может поставить всю страну под угрозу. "У Национального управления по ядерной безопасности, ведомства, которое отвечает за контроль за нашими ядерными запасами, двигателями, которые приводят в действие наши подлодки и авианосцы, осталось финансирования примерно на 8 дней. Затем нам придется применять чрезвычайные меры приостановки работы, что ставит нашу страну под угрозу", - заявил Райт в эфире телеканала Fox News. Райт добавил, что сложившаяся ситуация крайне неэффективна и абсурдна. В США в среду наступил так называемый шатдаун - приостановка работы правительства, вызванная отсутствием согласованного конгрессом бюджетного финансирования на новый финансовый год. Ранее в пятницу сенат предпринял очередную попытку согласовать финансирование работы правительства, но ни законопроект республиканцев, ни предложение демократической оппозиции не смогли набрать достаточное количество голосов. Следующая попытка проголосовать за бюджет, как ожидается, будет предпринята 6 октября.

