Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава минэнерго США предупредил об угрозе ядерной безопасности страны - 04.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20251004/glava-863137660.html
Глава минэнерго США предупредил об угрозе ядерной безопасности страны
Глава минэнерго США предупредил об угрозе ядерной безопасности страны - 04.10.2025, ПРАЙМ
Глава минэнерго США предупредил об угрозе ядерной безопасности страны
Глава минэнерго США Крис Райт предупредил, что на фоне продолжающегося шатдауна у США заканчиваются деньги, выделенные на поддержание безопасности ядерных... | 04.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-04T01:31+0300
2025-10-04T01:31+0300
энергетика
экономика
газ
сша
fox news
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863137660.jpg?1759530662
ВАШИНГТОН, 4 окт - ПРАЙМ. Глава минэнерго США Крис Райт предупредил, что на фоне продолжающегося шатдауна у США заканчиваются деньги, выделенные на поддержание безопасности ядерных запасов, что может поставить всю страну под угрозу. "У Национального управления по ядерной безопасности, ведомства, которое отвечает за контроль за нашими ядерными запасами, двигателями, которые приводят в действие наши подлодки и авианосцы, осталось финансирования примерно на 8 дней. Затем нам придется применять чрезвычайные меры приостановки работы, что ставит нашу страну под угрозу", - заявил Райт в эфире телеканала Fox News. Райт добавил, что сложившаяся ситуация крайне неэффективна и абсурдна. В США в среду наступил так называемый шатдаун - приостановка работы правительства, вызванная отсутствием согласованного конгрессом бюджетного финансирования на новый финансовый год. Ранее в пятницу сенат предпринял очередную попытку согласовать финансирование работы правительства, но ни законопроект республиканцев, ни предложение демократической оппозиции не смогли набрать достаточное количество голосов. Следующая попытка проголосовать за бюджет, как ожидается, будет предпринята 6 октября.
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газ, сша, fox news
Энергетика, Экономика, Газ, США, Fox News
01:31 04.10.2025
 
Глава минэнерго США предупредил об угрозе ядерной безопасности страны

Глава Минэнерго США Райт: у страны заканчиваются деньги на ядерные запасы

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 4 окт - ПРАЙМ. Глава минэнерго США Крис Райт предупредил, что на фоне продолжающегося шатдауна у США заканчиваются деньги, выделенные на поддержание безопасности ядерных запасов, что может поставить всю страну под угрозу.
"У Национального управления по ядерной безопасности, ведомства, которое отвечает за контроль за нашими ядерными запасами, двигателями, которые приводят в действие наши подлодки и авианосцы, осталось финансирования примерно на 8 дней. Затем нам придется применять чрезвычайные меры приостановки работы, что ставит нашу страну под угрозу", - заявил Райт в эфире телеканала Fox News.
Райт добавил, что сложившаяся ситуация крайне неэффективна и абсурдна.
В США в среду наступил так называемый шатдаун - приостановка работы правительства, вызванная отсутствием согласованного конгрессом бюджетного финансирования на новый финансовый год.
Ранее в пятницу сенат предпринял очередную попытку согласовать финансирование работы правительства, но ни законопроект республиканцев, ни предложение демократической оппозиции не смогли набрать достаточное количество голосов.
Следующая попытка проголосовать за бюджет, как ожидается, будет предпринята 6 октября.
 
ЭнергетикаЭкономикаГазСШАFox News
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала