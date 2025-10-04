https://1prime.ru/20251004/gosduma-863139522.html

В Госдуме предложили ввести ежегодную выплату педагогам

МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил обращение вице-премьеру Дмитрию Чернышенко с предложением ввести ежегодную выплату педагогам в размере от 15 до 25 тысяч рублей на приобретение деловой одежды, обуви и аксессуаров, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "В целях поддержки педагогов и стимулирования их к поддержанию высоких стандартов профессионального образа, предлагаю рассмотреть возможность запуска пилотной программы "Профессиональный стиль учителя". Речь идет об ежегодной целевой выплате педагогическим работникам общеобразовательных организаций специального электронного сертификата номиналом 15-25 тысяч рублей. Средства сертификата могут быть направлены исключительно на приобретение деловой одежды, обуви и аксессуаров в специализированных магазинах-партнерах программы", - сказано в документе. Отмечается, что механизм реализации может быть аналогичен успешным государственным программам, таким как материнский (семейный) капитал или использование подарочных карт, с строгим целевым контролем расходов. "Современный учитель является ключевой фигурой в формировании не только знаний, но и ценностных ориентиров подрастающего поколения. Опрятный, профессиональный и современный внешний вид педагога напрямую влияет на его авторитет в глазах учеников и родителей, способствует укреплению дисциплины и создает позитивный психологический в образовательном процессе. Это вопрос не только эстетики, но и повышения профессионального статуса, уверенности в себе и, как следствие, эффективности педагогического труда", - считает вице-спикер Госдумы. По его мнению, реализация инициативы позволит достичь комплексного положительного эффекта: повысить социальный статус и самооценку учителей, сформировать единый профессиональный эстетический стандарт в образовательной среде, укрепить авторитет педагога среди учащихся и родителей и оказать дополнительную меру материальной поддержки работникам системы образования.

2025

