Морской пассажирский транспорт в Севастополе возобновил работу

Морской пассажирский транспорт в Севастополе возобновил работу - 04.10.2025, ПРАЙМ

Морской пассажирский транспорт в Севастополе возобновил работу

04.10.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт - ПРАЙМ. Морской пассажирский транспорт в Севастополе возобновил движение после приостановки работы, сообщил городской департамент транспорта. Работа катеров и паромов была приостановлена в субботу в 12.03 мск. "Рейд открыт. Морской пассажирский транспорт возобновляет работу", - говорится в сообщении.

