"Смертельная ловушка": на Западе раскрыли, что произошло в зоне СВО
BI: оптоволоконные БПЛА стали основной угрозой для техники ВСУ
© РИА Новости | Перейти в медиабанкУничтоженный танк ВСУ в селе у линии соприкосновения на Артемовском направлении
Уничтоженный танк ВСУ в селе у линии соприкосновения на Артемовском направлении. Архивное фото
МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Российские оптоволоконные беспилотники, находящиеся в засаде, успешно поражают украинскую военную технику, превращая ранее безопасные маршруты перемещения бронемашин в опасные зоны, сообщает издание Business Insider со ссылкой на источники.
"Российские пилоты атакуют ключевые логистические пути вблизи линии фронта с помощью оптоволоконных беспилотников, невосприимчивых к средствам радиоэлектронной борьбы, из-за чего противостоять этому смертоносному оружию становится чрезвычайно сложно", — пишет издание со ссылкой на слова украинских военных.
Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов в конце августа заявил, что весной и летом украинские силы пытались замедлить российское продвижение, но потерпели значительные потери. По его словам, стратегическая инициатива в зоне проведения спецоперации полностью в руках Москвы.
В сентябре американская газета New York Times отметила, что Россия добилась значительных успехов в производстве беспилотных аппаратов, что стало настоящей революцией в этой области, и назвала страну "империей дронов".