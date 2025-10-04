"Смертельная ловушка": на Западе раскрыли, что произошло в зоне СВО

https://1prime.ru/20251004/lovushka-863154855.html

Российские оптоволоконные беспилотники, находящиеся в засаде, успешно поражают украинскую военную технику, превращая ранее безопасные маршруты перемещения... | 04.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-04T17:16+0300

МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Российские оптоволоконные беспилотники, находящиеся в засаде, успешно поражают украинскую военную технику, превращая ранее безопасные маршруты перемещения бронемашин в опасные зоны, сообщает издание Business Insider со ссылкой на источники."Российские пилоты атакуют ключевые логистические пути вблизи линии фронта с помощью оптоволоконных беспилотников, невосприимчивых к средствам радиоэлектронной борьбы, из-за чего противостоять этому смертоносному оружию становится чрезвычайно сложно", — пишет издание со ссылкой на слова украинских военных.Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов в конце августа заявил, что весной и летом украинские силы пытались замедлить российское продвижение, но потерпели значительные потери. По его словам, стратегическая инициатива в зоне проведения спецоперации полностью в руках Москвы. В сентябре американская газета New York Times отметила, что Россия добилась значительных успехов в производстве беспилотных аппаратов, что стало настоящей революцией в этой области, и назвала страну "империей дронов".

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

