МВД предупредило о новой схеме мошенничества с налогом
МВД предупредило о новой схеме мошенничества с налогом - 04.10.2025, ПРАЙМ
МВД предупредило о новой схеме мошенничества с налогом
Мошенники от имени банков рассылают россиянам письма на электронную почту о якобы новом налоге, сообщается в материалах МВД, с которыми ознакомилось РИА... | 04.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-04T03:19+0300
2025-10-04T03:19+0300
2025-10-04T03:21+0300
финансы
экономика
банки
МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Мошенники от имени банков рассылают россиянам письма на электронную почту о якобы новом налоге, сообщается в материалах МВД, с которыми ознакомилось РИА Новости. Согласно материалам, аферисты от имени банка рассылают по электронной почте предупреждения, что со счетов вскоре спишут новый налог. Если человек срочно не зайдет в личный кабинет и не подпишет заявление на отказ от платежей, он каждый месяц будет перечислять в бюджет десятки тысяч рублей. Предупреждения о новом налоге приходят клиентам от всех крупных банков. Мошенники стилизуют письма под каждый конкретный банк. Сумма "налога" начинается от нескольких десятков до сотен тысяч рублей. "Перейдя по имеющейся в письме ссылке откроется поддельный сайт банка, где необходимо указать номер телефона для входа в личный кабинет и подписания "заявления об отмене налога". Мошенники увидят этот номер, введут его на настоящем сайте банка и получат доступ к личному кабинету", - говорится в материалах.
финансы, банки
Финансы, Экономика, Банки
МВД предупредило о новой схеме мошенничества с налогом
Мошенники рассылают россиянам письма о якобы новом налоге
МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Мошенники от имени банков рассылают россиянам письма на электронную почту о якобы новом налоге, сообщается в материалах МВД, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно материалам, аферисты от имени банка рассылают по электронной почте предупреждения, что со счетов вскоре спишут новый налог. Если человек срочно не зайдет в личный кабинет и не подпишет заявление на отказ от платежей, он каждый месяц будет перечислять в бюджет десятки тысяч рублей. Предупреждения о новом налоге приходят клиентам от всех крупных банков. Мошенники стилизуют письма под каждый конкретный банк. Сумма "налога" начинается от нескольких десятков до сотен тысяч рублей.
"Перейдя по имеющейся в письме ссылке откроется поддельный сайт банка, где необходимо указать номер телефона для входа в личный кабинет и подписания "заявления об отмене налога". Мошенники увидят этот номер, введут его на настоящем сайте банка и получат доступ к личному кабинету", - говорится в материалах.