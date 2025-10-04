https://1prime.ru/20251004/moshenniki-863138371.html

МВД предупредило о новой схеме мошенничества с налогом

МВД предупредило о новой схеме мошенничества с налогом - 04.10.2025, ПРАЙМ

МВД предупредило о новой схеме мошенничества с налогом

Мошенники от имени банков рассылают россиянам письма на электронную почту о якобы новом налоге, сообщается в материалах МВД, с которыми ознакомилось РИА... | 04.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-04T03:19+0300

2025-10-04T03:19+0300

2025-10-04T03:21+0300

финансы

экономика

банки

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863138371.jpg?1759537261

МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Мошенники от имени банков рассылают россиянам письма на электронную почту о якобы новом налоге, сообщается в материалах МВД, с которыми ознакомилось РИА Новости. Согласно материалам, аферисты от имени банка рассылают по электронной почте предупреждения, что со счетов вскоре спишут новый налог. Если человек срочно не зайдет в личный кабинет и не подпишет заявление на отказ от платежей, он каждый месяц будет перечислять в бюджет десятки тысяч рублей. Предупреждения о новом налоге приходят клиентам от всех крупных банков. Мошенники стилизуют письма под каждый конкретный банк. Сумма "налога" начинается от нескольких десятков до сотен тысяч рублей. "Перейдя по имеющейся в письме ссылке откроется поддельный сайт банка, где необходимо указать номер телефона для входа в личный кабинет и подписания "заявления об отмене налога". Мошенники увидят этот номер, введут его на настоящем сайте банка и получат доступ к личному кабинету", - говорится в материалах.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки