Когда ЕС ввяжется в войну, Венгрия останется в стороне, заявил Орбан

Когда ЕС ввяжется в войну, Венгрия останется в стороне, заявил Орбан

БУДАПЕШТ, 4 окт - ПРАЙМ. Когда большинство стран Европы примет решение ввязаться в войну, у Венгрии хватит сил противостоять этому и остаться в стороне, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. Орбан в пятницу заявил, что большинство стран ЕС за закрытыми дверями согласно с Венгрией, что Европа скатывается к войне и рано или поздно пошлет на Украину военных, которые вернутся в гробах. "Когда Европа решит начать войну, или большинство стран Европы решат начать войну, у Венгрии будут возможности, способность, сила, знания, чтобы не ввязываться в подобную ​​разрастающуюся войну. Я думаю, это возможно, я над этим работаю", - сказал Орбан в интервью порталу Hetek. Он подчеркнул, что продолжит в одиночку противостоять остальным странам ЕС и ветировать противоречащие венгерским национальным интересам решения, "пока на это есть силы". "Я не могу запретить французам или немцам отправлять оружие на Украину, но я могу помешать Евросоюзу отправлять оружие и втягивать Венгрию в такую ​​операцию по поставке оружия, потому что у нас есть на это право", - отметил он. В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее констатировал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. Также он заявлял, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие киевскому режиму. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание Киева оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект.

