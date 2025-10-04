Орбан предложил ЕС и России провести переговоры по безопасности в Европе
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 4 окт - ПРАЙМ. Венгрия предлагает Европейскому союзу и России провести переговоры о будущей системе европейской безопасности, где Украина будет не главной темой, заявил венгерский премьер Виктор Орбан в интервью порталу Hetek.
"Венгрия предлагает Евросоюзу и России вести переговоры о будущей системе безопасности Европы. Украина тоже является ее частью. Нам нужно вести переговоры не об Украине: это важный, но не самый важный вопрос. Самый важный вопрос - как обеспечить безопасную, надежную жизнь без терроризма и войны не на Украине, а в Европе, которая также дала бы экономическое процветание европейским гражданам?" - сказал глава правительства.
По словам Орбана, из сложившейся ситуации, когда часть территории Украины стала российской, а оставшаяся существует исключительно за счет поддержки Запада, можно выйти только дипломатическим путем, потому что "долго так продолжаться не может".
"Война должна закончиться не только прекращением огня, но и достижением всеобщего урегулирования, гарантирующего каждой стороне безопасность в долгосрочной перспективе. Я думаю, что цель в этом, но достичь ее можно только дипломатическим путем - на поле боя ее достичь нельзя", - отметил премьер.
Орбан 9 июня объявил, что ЕС не может победить в конфликте на Украине. Если Европейский союз не начнет его дипломатическое урегулирование, то получит по соседству Афганистан, сделал сравнение глава правительства. Правоконсервативные партии Европы не хотят, чтобы европейцы возвращались с Украины в гробах, добавил Орбан. 7 сентября он также предрек разделение Украины на российскую, демилитаризованную и западную зону после завершения конфликта.