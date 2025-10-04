https://1prime.ru/20251004/orban-863153133.html

Орбан предложил ЕС и России провести переговоры по безопасности в Европе

Орбан предложил ЕС и России провести переговоры по безопасности в Европе - 04.10.2025, ПРАЙМ

Орбан предложил ЕС и России провести переговоры по безопасности в Европе

Венгрия предлагает Европейскому союзу и России провести переговоры о будущей системе европейской безопасности, где Украина будет не главной темой, заявил... | 04.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-04T16:06+0300

2025-10-04T16:06+0300

2025-10-04T16:06+0300

политика

россия

украина

европа

венгрия

виктор орбан

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/79655/15/796551571_0:0:2819:1586_1920x0_80_0_0_c894fdb080f3a8aac4edf442a8976fbf.jpg

БУДАПЕШТ, 4 окт - ПРАЙМ. Венгрия предлагает Европейскому союзу и России провести переговоры о будущей системе европейской безопасности, где Украина будет не главной темой, заявил венгерский премьер Виктор Орбан в интервью порталу Hetek. Орбан много раз подчеркивал, что мир на Украине может быть установлен только после переговоров России с США, а Европа упустила свой шанс на посредничество, потому что не смогла обеспечить выполнение Минских соглашений. "Венгрия предлагает Евросоюзу и России вести переговоры о будущей системе безопасности Европы. Украина тоже является ее частью. Нам нужно вести переговоры не об Украине: это важный, но не самый важный вопрос. Самый важный вопрос - как обеспечить безопасную, надежную жизнь без терроризма и войны не на Украине, а в Европе, которая также дала бы экономическое процветание европейским гражданам?" - сказал глава правительства. По словам Орбана, из сложившейся ситуации, когда часть территории Украины стала российской, а оставшаяся существует исключительно за счет поддержки Запада, можно выйти только дипломатическим путем, потому что "долго так продолжаться не может". "Война должна закончиться не только прекращением огня, но и достижением всеобщего урегулирования, гарантирующего каждой стороне безопасность в долгосрочной перспективе. Я думаю, что цель в этом, но достичь ее можно только дипломатическим путем - на поле боя ее достичь нельзя", - отметил премьер. Орбан 9 июня объявил, что ЕС не может победить в конфликте на Украине. Если Европейский союз не начнет его дипломатическое урегулирование, то получит по соседству Афганистан, сделал сравнение глава правительства. Правоконсервативные партии Европы не хотят, чтобы европейцы возвращались с Украины в гробах, добавил Орбан. 7 сентября он также предрек разделение Украины на российскую, демилитаризованную и западную зону после завершения конфликта.

https://1prime.ru/20251004/orban-863151739.html

украина

европа

венгрия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, украина, европа, венгрия, виктор орбан, ес