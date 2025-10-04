https://1prime.ru/20251004/yaponiya-863150601.html
Новая глава правящей партии Японии назвала приоритетные задачи
2025-10-04T13:56+0300
политика
мировая экономика
япония
ТОКИО, 4 окт - ПРАЙМ. Новая глава правящей в Японии Либерально-демократической партии Санаэ Такаити на первой пресс-конференции на этом посту заявила о намерении в первую очередь заняться вопросами роста цен, проблемами внешней политики и безопасности и обсуждением бюджета на будущий год. "Надо открыть внеочередную сессию парламента и как можно быстрее начать работать над проблемами, которые есть у населения. Хочу направить силы на проблему роста цен. Также очень сложное время и во внешней политике, и в сфере безопасности. Ситуация вокруг Японии по обеспечению безопасности очень тяжелая. Также необходимы внутрипартийные дискуссии по бюджету на будущий финансовый год", - сказала Такаити в ходе своей первой пресс-конференции на посту лидера партии. Санаэ Такаити в субботу была избрана новым главой правящей в Японии Либерально-демократической партии. С большой долей вероятности она станет новым премьер-министром страны. Выборы премьера состоятся в середине октября в парламенте. ЛДП, потерявшей большинство в обеих палатах, необходимо будет договариваться с оппозицией, чтобы сделать премьером своего кандидата. Оппозиционные партии, имеющие совместно большинство в обеих палатах, теоретически могут выдвинуть единого кандидата и избрать своего премьер-министра, однако эта вероятность крайне мала из-за слишком большого разброса политических взглядов оппозии. В случае избрания Такаити станет первой женщиной на посту премьер-министра за всю историю Японии.
