https://1prime.ru/20251004/zapad-863154257.html
"Времени почти не осталось". На Западе предупредили об угрозе из-за России
"Времени почти не осталось". На Западе предупредили об угрозе из-за России - 04.10.2025, ПРАЙМ
"Времени почти не осталось". На Западе предупредили об угрозе из-за России
Россия не планирует нападать на Европу, а реальную опасность для Евросоюза представляет сама эскалационная политика НАТО, заявил журналист Томас Фази в соцсети... | 04.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-04T17:01+0300
2025-10-04T17:01+0300
2025-10-04T17:01+0300
европа
запад
москва
такер карлсон
владимир путин
ес
нато
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/19/849488798_0:197:2940:1851_1920x0_80_0_0_abb858544c87617d6deb0f765fdb24a8.jpg
МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Россия не планирует нападать на Европу, а реальную опасность для Евросоюза представляет сама эскалационная политика НАТО, заявил журналист Томас Фази в соцсети X."Времени, чтобы предотвратить необратимые последствия для всего континента, почти не осталось", — подчеркнул он.По мнению Фази, Москва не несет угрозы Европе, поскольку у нее отсутствуют стратегические, военные или экономические причины для агрессии против ЕС. Напротив, журналист считает, что именно действия НАТО, которая втянута в украинский конфликт и постоянно усиливает военное давление, могут привести к превращению локального противостояния в глобальную войну.Президент России Владимир Путин в прошлом году в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Россия не намерена нападать на страны НАТО и не видит в этом смысла. Российский лидер подчеркнул, что западные политики используют образ "российской угрозы" для запугивания граждан и отвлечения внимания от собственных внутренних кризисов. По его словам, "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
https://1prime.ru/20251004/ryutte-863153940.html
https://1prime.ru/20251004/orban-863149219.html
европа
запад
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/19/849488798_105:0:2836:2048_1920x0_80_0_0_68bb8e15f564cd13a3bec5b82c6156ea.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
европа, запад, москва, такер карлсон, владимир путин, ес, нато, в мире
ЕВРОПА, ЗАПАД, МОСКВА, Такер Карлсон, Владимир Путин, ЕС, НАТО, В мире
"Времени почти не осталось". На Западе предупредили об угрозе из-за России
Фази: настоящая угроза для Европы исходит от НАТО, а не от Москвы