"Времени почти не осталось". На Западе предупредили об угрозе из-за России

Россия не планирует нападать на Европу, а реальную опасность для Евросоюза представляет сама эскалационная политика НАТО, заявил журналист Томас Фази в соцсети... | 04.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-04T17:01+0300

2025-10-04T17:01+0300

2025-10-04T17:01+0300

МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Россия не планирует нападать на Европу, а реальную опасность для Евросоюза представляет сама эскалационная политика НАТО, заявил журналист Томас Фази в соцсети X."Времени, чтобы предотвратить необратимые последствия для всего континента, почти не осталось", — подчеркнул он.По мнению Фази, Москва не несет угрозы Европе, поскольку у нее отсутствуют стратегические, военные или экономические причины для агрессии против ЕС. Напротив, журналист считает, что именно действия НАТО, которая втянута в украинский конфликт и постоянно усиливает военное давление, могут привести к превращению локального противостояния в глобальную войну.Президент России Владимир Путин в прошлом году в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Россия не намерена нападать на страны НАТО и не видит в этом смысла. Российский лидер подчеркнул, что западные политики используют образ "российской угрозы" для запугивания граждан и отвлечения внимания от собственных внутренних кризисов. По его словам, "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".

2025

