"Времени почти не осталось". На Западе предупредили об угрозе из-за России - 04.10.2025
"Времени почти не осталось". На Западе предупредили об угрозе из-за России
"Времени почти не осталось". На Западе предупредили об угрозе из-за России - 04.10.2025, ПРАЙМ
"Времени почти не осталось". На Западе предупредили об угрозе из-за России
Россия не планирует нападать на Европу, а реальную опасность для Евросоюза представляет сама эскалационная политика НАТО, заявил журналист Томас Фази в соцсети... | 04.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-04T17:01+0300
2025-10-04T17:01+0300
17:01 04.10.2025
 
"Времени почти не осталось". На Западе предупредили об угрозе из-за России

Фази: настоящая угроза для Европы исходит от НАТО, а не от Москвы

МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Россия не планирует нападать на Европу, а реальную опасность для Евросоюза представляет сама эскалационная политика НАТО, заявил журналист Томас Фази в соцсети X.
"Времени, чтобы предотвратить необратимые последствия для всего континента, почти не осталось", — подчеркнул он.
В Финляндии выступили с радикальным призывом после слов Рютте о России
16:42
16:42
По мнению Фази, Москва не несет угрозы Европе, поскольку у нее отсутствуют стратегические, военные или экономические причины для агрессии против ЕС. Напротив, журналист считает, что именно действия НАТО, которая втянута в украинский конфликт и постоянно усиливает военное давление, могут привести к превращению локального противостояния в глобальную войну.
Президент России Владимир Путин в прошлом году в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Россия не намерена нападать на страны НАТО и не видит в этом смысла. Российский лидер подчеркнул, что западные политики используют образ "российской угрозы" для запугивания граждан и отвлечения внимания от собственных внутренних кризисов. По его словам, "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
Венгрия имеет право не хотеть быть в союзе с Украиной, заявил Орбан
13:21
