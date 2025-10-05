https://1prime.ru/20251005/opek-863176020.html
Восьмерка ОПЕК+ планирует провести следующую встречу 2 ноября
Восьмерка ОПЕК+ планирует провести следующую встречу 2 ноября
2025-10-05T14:22+0300
МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Страны ОПЕК+, у которых есть добровольные, то есть дополнительные к существующим квотам, ограничения на добычу нефти (Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман) планируют провести следующую встречу 2 ноября, говорится в коммюнике организации. "Восемь стран ОПЕК+ будут проводить ежемесячные встречи для рассмотрения рыночных условий, соответствия и компенсаций. Восемь стран встретятся 2 ноября 2025 года", - говорится в сообщении на сайте ОПЕК.
