Восьмерка ОПЕК+ планирует провести следующую встречу 2 ноября

2025-10-05T14:22+0300

энергетика

нефть

саудовская аравия

ирак

оаэ

опек

МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Страны ОПЕК+, у которых есть добровольные, то есть дополнительные к существующим квотам, ограничения на добычу нефти (Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман) планируют провести следующую встречу 2 ноября, говорится в коммюнике организации. "Восемь стран ОПЕК+ будут проводить ежемесячные встречи для рассмотрения рыночных условий, соответствия и компенсаций. Восемь стран встретятся 2 ноября 2025 года", - говорится в сообщении на сайте ОПЕК.

саудовская аравия

ирак

оаэ

2025

Новости

нефть, саудовская аравия, ирак, оаэ, опек