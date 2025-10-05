https://1prime.ru/20251005/ssha-863183091.html
Трамп высказался о предложении Путина по ДСНВ
ВАШИНГТОН, 5 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп назвал "хорошей идеей" предложение РФ продлить действие договоренности по ядерному оружию. "Звучит как хорошая идея для меня", - сказал Трамп, которого цитирует пресс-пул Белого дома.
