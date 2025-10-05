https://1prime.ru/20251005/strany-863164027.html

Восемь стран ОПЕК+ обсудят объемы нефтедобычи на ноябрь

Восемь стран ОПЕК+ обсудят объемы нефтедобычи на ноябрь - 05.10.2025, ПРАЙМ

Восемь стран ОПЕК+ обсудят объемы нефтедобычи на ноябрь

Восемь стран ОПЕК+ - Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак, Кувейт, Казахстан, Оман и Алжир - обсудят на онлайн-встрече в воскресенье объемы нефтедобычи на... | 05.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-05T00:20+0300

2025-10-05T00:20+0300

2025-10-05T00:20+0300

нефть

энергетика

оаэ

ирак

кувейт

опек

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863164027.jpg?1759612850

МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Восемь стран ОПЕК+ - Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак, Кувейт, Казахстан, Оман и Алжир - обсудят на онлайн-встрече в воскресенье объемы нефтедобычи на ноябрь. Восьмерка ОПЕК+ в сентябре завершила досрочный выход из добровольных ограничений на 2,2 миллиона баррелей в сутки, а в октябре, увеличивая предельный уровень добычи на 137 тысяч баррелей в сутки, начала постепенный отказ от сокращения нефтедобычи еще на 1,65 миллиона баррелей. Опрошенные РИА Новости эксперты ожидают, что восемь участников по итогам встречи в воскресенье продолжат в ноябре увеличивать предельный уровень добычи нефти примерно на 137 тысяч баррелей в сутки. ОПЕК+ в рамках соглашения устанавливает квоты на добычу нефти для своих участников. На 2024 год суммарный предельный уровень добычи составлял порядка 39,425 миллиона баррелей в сутки, если не учитывать не участвующих в квотах Иран, Венесуэлу и Ливию. В 2025 году текущие квоты продолжают действовать, но с апреля они постепенно увеличиваются для ОАЭ - на 300 тысяч баррелей в сутки. У восьми из 19 членов соглашения ОПЕК+, помимо квот, есть добровольные сокращения добычи на 1,65 миллиона баррелей в сутки, которые, как предполагалось ранее, действуют до конца 2026 года. От ограничений, введенных чуть позднее, - еще на 2,2 миллиона баррелей, - ОПЕК+ постепенно отказывался с апреля. Планировалось, что увеличение добычи займет полтора года, но в итоге восьмерка завершила его уже в сентябре, то есть на год раньше. В октябре "восьмерка" начала выход из добровольных ограничений на 1,65 миллиона баррелей в сутки и увеличила предельный уровень добычи на 137 тысяч баррелей в сутки. Однако страны также придерживаются графика компенсаций ранее допущенного перепроизводства. Согласно нему, до июля 2026 года Ирак, Кувейт, ОАЭ, Казахстан, Оман и Россия должны компенсировать 4,68 миллиона баррелей в сутки сверхдобычи. С учетом этого же графика, восьмерка ОПЕК+ сможет увеличить нефтепроизводство в октябре относительно сентября на 166 тысяч баррелей в сутки.

оаэ

ирак

кувейт

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, оаэ, ирак, кувейт, опек