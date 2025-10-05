Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Восемь стран ОПЕК+ обсудят объемы нефтедобычи на ноябрь - 05.10.2025
Восемь стран ОПЕК+ обсудят объемы нефтедобычи на ноябрь
2025-10-05T00:20+0300
2025-10-05T00:20+0300
МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Восемь стран ОПЕК+ - Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак, Кувейт, Казахстан, Оман и Алжир - обсудят на онлайн-встрече в воскресенье объемы нефтедобычи на ноябрь. Восьмерка ОПЕК+ в сентябре завершила досрочный выход из добровольных ограничений на 2,2 миллиона баррелей в сутки, а в октябре, увеличивая предельный уровень добычи на 137 тысяч баррелей в сутки, начала постепенный отказ от сокращения нефтедобычи еще на 1,65 миллиона баррелей. Опрошенные РИА Новости эксперты ожидают, что восемь участников по итогам встречи в воскресенье продолжат в ноябре увеличивать предельный уровень добычи нефти примерно на 137 тысяч баррелей в сутки. ОПЕК+ в рамках соглашения устанавливает квоты на добычу нефти для своих участников. На 2024 год суммарный предельный уровень добычи составлял порядка 39,425 миллиона баррелей в сутки, если не учитывать не участвующих в квотах Иран, Венесуэлу и Ливию. В 2025 году текущие квоты продолжают действовать, но с апреля они постепенно увеличиваются для ОАЭ - на 300 тысяч баррелей в сутки. У восьми из 19 членов соглашения ОПЕК+, помимо квот, есть добровольные сокращения добычи на 1,65 миллиона баррелей в сутки, которые, как предполагалось ранее, действуют до конца 2026 года. От ограничений, введенных чуть позднее, - еще на 2,2 миллиона баррелей, - ОПЕК+ постепенно отказывался с апреля. Планировалось, что увеличение добычи займет полтора года, но в итоге восьмерка завершила его уже в сентябре, то есть на год раньше. В октябре "восьмерка" начала выход из добровольных ограничений на 1,65 миллиона баррелей в сутки и увеличила предельный уровень добычи на 137 тысяч баррелей в сутки. Однако страны также придерживаются графика компенсаций ранее допущенного перепроизводства. Согласно нему, до июля 2026 года Ирак, Кувейт, ОАЭ, Казахстан, Оман и Россия должны компенсировать 4,68 миллиона баррелей в сутки сверхдобычи. С учетом этого же графика, восьмерка ОПЕК+ сможет увеличить нефтепроизводство в октябре относительно сентября на 166 тысяч баррелей в сутки.
00:20 05.10.2025
 
МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Восемь стран ОПЕК+ - Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак, Кувейт, Казахстан, Оман и Алжир - обсудят на онлайн-встрече в воскресенье объемы нефтедобычи на ноябрь.
Восьмерка ОПЕК+ в сентябре завершила досрочный выход из добровольных ограничений на 2,2 миллиона баррелей в сутки, а в октябре, увеличивая предельный уровень добычи на 137 тысяч баррелей в сутки, начала постепенный отказ от сокращения нефтедобычи еще на 1,65 миллиона баррелей.
Опрошенные РИА Новости эксперты ожидают, что восемь участников по итогам встречи в воскресенье продолжат в ноябре увеличивать предельный уровень добычи нефти примерно на 137 тысяч баррелей в сутки.
ОПЕК+ в рамках соглашения устанавливает квоты на добычу нефти для своих участников. На 2024 год суммарный предельный уровень добычи составлял порядка 39,425 миллиона баррелей в сутки, если не учитывать не участвующих в квотах Иран, Венесуэлу и Ливию. В 2025 году текущие квоты продолжают действовать, но с апреля они постепенно увеличиваются для ОАЭ - на 300 тысяч баррелей в сутки.
У восьми из 19 членов соглашения ОПЕК+, помимо квот, есть добровольные сокращения добычи на 1,65 миллиона баррелей в сутки, которые, как предполагалось ранее, действуют до конца 2026 года. От ограничений, введенных чуть позднее, - еще на 2,2 миллиона баррелей, - ОПЕК+ постепенно отказывался с апреля. Планировалось, что увеличение добычи займет полтора года, но в итоге восьмерка завершила его уже в сентябре, то есть на год раньше.
В октябре "восьмерка" начала выход из добровольных ограничений на 1,65 миллиона баррелей в сутки и увеличила предельный уровень добычи на 137 тысяч баррелей в сутки.
Однако страны также придерживаются графика компенсаций ранее допущенного перепроизводства. Согласно нему, до июля 2026 года Ирак, Кувейт, ОАЭ, Казахстан, Оман и Россия должны компенсировать 4,68 миллиона баррелей в сутки сверхдобычи. С учетом этого же графика, восьмерка ОПЕК+ сможет увеличить нефтепроизводство в октябре относительно сентября на 166 тысяч баррелей в сутки.
 
