Медь дешевеет на фоне укрепления доллара

2025-10-06T10:01+0300

экономика

рынок

торги

китай

сша

comex

МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Стоимость меди в понедельник утром сокращается на фоне укрепления доллара, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.36 мск декабрьский фьючерс на медь на бирже Comex дешевел на 0,73% - до 5,0715 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов пятницы стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 2,14%, до 10 715,5 доллара, алюминия - на 0,63%, до 2 709,5 доллара, стоимость цинка - на 0,46%, до 3 034,5 доллара. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) в то же время рос на 0,44% - до 98,15 пункта, а к иене доллар дорожал на 1,84%. Укрепление доллара делает сырьевые товары, в том числе медь, более доступными для покупки в другой валюте, что стимулирует спрос на металл. В понедельник рынки Китая подряд в связи с выходными днем. КНР - крупнейший потребитель меди, временное отсутствие сделок может оказать влияние на динамику котировок металла.

китай

сша

рынок, торги, китай, сша, comex