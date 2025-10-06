https://1prime.ru/20251006/med-863196755.html
Медь дешевеет на фоне укрепления доллара
Медь дешевеет на фоне укрепления доллара - 06.10.2025, ПРАЙМ
Медь дешевеет на фоне укрепления доллара
Стоимость меди в понедельник утром сокращается на фоне укрепления доллара, свидетельствуют данные торгов. | 06.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-06T10:01+0300
2025-10-06T10:01+0300
2025-10-06T10:01+0300
экономика
рынок
торги
китай
сша
comex
https://cdnn.1prime.ru/img/76327/07/763270758_0:16:2969:1686_1920x0_80_0_0_0b1227954cd836bec84ea95b6b25015f.jpg
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Стоимость меди в понедельник утром сокращается на фоне укрепления доллара, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.36 мск декабрьский фьючерс на медь на бирже Comex дешевел на 0,73% - до 5,0715 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов пятницы стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 2,14%, до 10 715,5 доллара, алюминия - на 0,63%, до 2 709,5 доллара, стоимость цинка - на 0,46%, до 3 034,5 доллара. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) в то же время рос на 0,44% - до 98,15 пункта, а к иене доллар дорожал на 1,84%. Укрепление доллара делает сырьевые товары, в том числе медь, более доступными для покупки в другой валюте, что стимулирует спрос на металл. В понедельник рынки Китая подряд в связи с выходными днем. КНР - крупнейший потребитель меди, временное отсутствие сделок может оказать влияние на динамику котировок металла.
https://1prime.ru/20251006/zoloto-863195889.html
китай
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76327/07/763270758_96:0:2763:2000_1920x0_80_0_0_520e6d03c17f2df29e3f03d353364870.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, торги, китай, сша, comex
Экономика, Рынок, Торги, КИТАЙ, США, Comex
Медь дешевеет на фоне укрепления доллара
Стоимость меди в понедельник утром сокращается на фоне укрепления доллара