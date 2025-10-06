Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. США не производят достаточного количества говядины, чтобы удовлетворить растущий спрос на высокобелковые продукты, и на фоне исторически высоких цен вынуждены зависеть от ее импорта, заявил бразильский миллиардер Уэсли Батиста, семья которого владеет крупнейшей мировой мясной компанией JBS. "В США зафиксирована самая высокая цена на говядину за всю историю, поэтому стране приходится импортировать ее все больше и больше, поскольку производство не может удовлетворить спрос", - приводит слова Батисты издание Financial Times. Издание приводит данные министерства труда, согласно которым в августе в городах США средняя цена фунта говяжьего фарша выросла до рекордной отметки в 6,32 доллара, что на 13% больше, чем в прошлом году. По словам предпринимателя, в мире растет спрос на высокобелковые продукты, особенно на фоне роста популярности различных препаратов для похудения. Газета отмечает, что в таких условиях США становятся все более зависимы от импорта мяса, чтобы удовлетворить спрос населения на белок.
01:43 06.10.2025
 
США не могут производить достаточно говядины, заявил миллиардер

МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. США не производят достаточного количества говядины, чтобы удовлетворить растущий спрос на высокобелковые продукты, и на фоне исторически высоких цен вынуждены зависеть от ее импорта, заявил бразильский миллиардер Уэсли Батиста, семья которого владеет крупнейшей мировой мясной компанией JBS.
"В США зафиксирована самая высокая цена на говядину за всю историю, поэтому стране приходится импортировать ее все больше и больше, поскольку производство не может удовлетворить спрос", - приводит слова Батисты издание Financial Times.
Издание приводит данные министерства труда, согласно которым в августе в городах США средняя цена фунта говяжьего фарша выросла до рекордной отметки в 6,32 доллара, что на 13% больше, чем в прошлом году.
По словам предпринимателя, в мире растет спрос на высокобелковые продукты, особенно на фоне роста популярности различных препаратов для похудения. Газета отмечает, что в таких условиях США становятся все более зависимы от импорта мяса, чтобы удовлетворить спрос населения на белок.
 
Заголовок открываемого материала