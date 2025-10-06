https://1prime.ru/20251006/ssha-863190802.html

США не могут производить достаточно говядины, заявил миллиардер

США не могут производить достаточно говядины, заявил миллиардер - 06.10.2025, ПРАЙМ

США не могут производить достаточно говядины, заявил миллиардер

США не производят достаточного количества говядины, чтобы удовлетворить растущий спрос на высокобелковые продукты, и на фоне исторически высоких цен вынуждены... | 06.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-06T01:43+0300

2025-10-06T01:43+0300

2025-10-06T01:43+0300

экономика

бизнес

мировая экономика

сша

financial times

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863190802.jpg?1759704195

МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. США не производят достаточного количества говядины, чтобы удовлетворить растущий спрос на высокобелковые продукты, и на фоне исторически высоких цен вынуждены зависеть от ее импорта, заявил бразильский миллиардер Уэсли Батиста, семья которого владеет крупнейшей мировой мясной компанией JBS. "В США зафиксирована самая высокая цена на говядину за всю историю, поэтому стране приходится импортировать ее все больше и больше, поскольку производство не может удовлетворить спрос", - приводит слова Батисты издание Financial Times. Издание приводит данные министерства труда, согласно которым в августе в городах США средняя цена фунта говяжьего фарша выросла до рекордной отметки в 6,32 доллара, что на 13% больше, чем в прошлом году. По словам предпринимателя, в мире растет спрос на высокобелковые продукты, особенно на фоне роста популярности различных препаратов для похудения. Газета отмечает, что в таких условиях США становятся все более зависимы от импорта мяса, чтобы удовлетворить спрос населения на белок.

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, мировая экономика, сша, financial times