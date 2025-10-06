Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Белом Доме назвали будущего президента США - 06.10.2025
В Белом Доме назвали будущего президента США
В Белом Доме назвали будущего президента США - 06.10.2025, ПРАЙМ
В Белом Доме назвали будущего президента США
Вице-президент США Джей Ди Вэнс может стать следующим возможным выдвиженцем на президентские выборы от Республиканской партии, сообщил государственный секретарь | 06.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-06T03:24+0300
2025-10-06T03:24+0300
общество
сша
дональд трамп
марко рубио
джей ди вэнс
nbc
сша
В Белом Доме назвали будущего президента США

Рубио: Вэнс может стать следующим кандидатом в президенты от республиканцев

МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Вице-президент США Джей Ди Вэнс может стать следующим возможным выдвиженцем на президентские выборы от Республиканской партии, сообщил государственный секретарь США Марко Рубио.
"Ну, следующим кандидатом от республиканцев, я полагаю, станет вице-президент Вэнс, если он решит баллотироваться. Он мой хороший друг, и он отлично справляется со своей работой", — сказал он.
Рубио отметил, что у него сложились прекрасные отношения с Вэнсом, и они успешно работают в рамках нынешней администрации Дональда Трампа, что, вероятно, обеспечит успешное сотрудничество в будущем.
Я бы сказал, у нас отличная команда, и мы все работаем на президента", — подчеркнул Рубио.
Влиятельное американское издание Hill в конце мая опубликовало перечень из семи потенциальных кандидатов, которые могут стать преемниками Трампа и представителями республиканцев на выборах в 2028 году, среди которых и его старший сын, Дональд Трамп-младший. Ранее Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC опроверг слухи о том, что намерен баллотироваться на третий срок. Он четко заявил, что покинет пост президента после завершения второго срока и не собирается возвращаться к этой роли.
Общество США Дональд Трамп Марко Рубио Джей Ди Вэнс NBC
 
 
