В Белом Доме назвали будущего президента США

Рубио: Вэнс может стать следующим кандидатом в президенты от республиканцев
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Вице-президент США Джей Ди Вэнс может стать следующим возможным выдвиженцем на президентские выборы от Республиканской партии, сообщил государственный секретарь США Марко Рубио.
"Ну, следующим кандидатом от республиканцев, я полагаю, станет вице-президент Вэнс, если он решит баллотироваться. Он мой хороший друг, и он отлично справляется со своей работой", — сказал он.
Рубио отметил, что у него сложились прекрасные отношения с Вэнсом, и они успешно работают в рамках нынешней администрации Дональда Трампа, что, вероятно, обеспечит успешное сотрудничество в будущем.
Я бы сказал, у нас отличная команда, и мы все работаем на президента", — подчеркнул Рубио.
Влиятельное американское издание Hill в конце мая опубликовало перечень из семи потенциальных кандидатов, которые могут стать преемниками Трампа и представителями республиканцев на выборах в 2028 году, среди которых и его старший сын, Дональд Трамп-младший. Ранее Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC опроверг слухи о том, что намерен баллотироваться на третий срок. Он четко заявил, что покинет пост президента после завершения второго срока и не собирается возвращаться к этой роли.