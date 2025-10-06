В Белом Доме назвали будущего президента США

https://1prime.ru/20251006/ssha-863191254.html

МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Вице-президент США Джей Ди Вэнс может стать следующим возможным выдвиженцем на президентские выборы от Республиканской партии, сообщил государственный секретарь США Марко Рубио. "Ну, следующим кандидатом от республиканцев, я полагаю, станет вице-президент Вэнс, если он решит баллотироваться. Он мой хороший друг, и он отлично справляется со своей работой", — сказал он. Рубио отметил, что у него сложились прекрасные отношения с Вэнсом, и они успешно работают в рамках нынешней администрации Дональда Трампа, что, вероятно, обеспечит успешное сотрудничество в будущем. Я бы сказал, у нас отличная команда, и мы все работаем на президента", — подчеркнул Рубио. Влиятельное американское издание Hill в конце мая опубликовало перечень из семи потенциальных кандидатов, которые могут стать преемниками Трампа и представителями республиканцев на выборах в 2028 году, среди которых и его старший сын, Дональд Трамп-младший. Ранее Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC опроверг слухи о том, что намерен баллотироваться на третий срок. Он четко заявил, что покинет пост президента после завершения второго срока и не собирается возвращаться к этой роли.

