Эксперт объяснил, почему Трамп хочет сменить стратегию по Украине
Эксперт объяснил, почему Трамп хочет сменить стратегию по Украине
2025-10-06T03:46+0300
АНКАРА, 6 окт – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп корректирует стратегию в отношении Украины, стремясь возложить ответственность за урегулирование конфликта на Европу и одновременно усилить давление на Москву через процесс нормализации американо-российских отношений, такое мнение выразил РИА Новости глава Анкаринского центра кризисных и политических исследований (ANKASAM), профессор Мехмет Сейфеттин Эрол. Миротворческие усилия президента США Дональда Трампа для урегулирования ситуации на Украине разбиваются о скалу европейского милитаризма, заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Перенеся акцент с Украины на Европу, Трамп, по сути, задействовал стратегию, направленную на то, чтобы Москва согласилась на переговоры или мирный процесс на условиях более выгодных для США — через призму нормализации отношений между Вашингтоном и Москвой. Трамп вновь стремится организовать встречу между (Владимиром - ред.) Зеленским и (президентом России Владимиром - ред.) Путиным и, по всей видимости, готов принять в ней личное участие. При этом еще недавно он фактически исключал Зеленского из переговорного процесса. Таким образом, можно сказать, что Трамп повысил ставки", — отметил эксперт. По словам Эролa, в настоящий момент инициатива в вопросе начала переговорного процесса в значительной степени находится в руках Кремля. "Тем не менее ситуация может измениться. Организация переговорного — или мирного — стола вряд ли окажется простой задачей. Насколько можно судить, США и Европа не возражают против возобновления диалога. Турция, со своей стороны, последовательно заявляет о готовности содействовать этому процессу, и её позиция остаётся неизменной. Турция готова: переговорная площадка в Стамбуле по-прежнему актуальна и открыта", — подчеркнул профессор. В начале октября после встречи с Зеленским на Генассамблее ООН Трамп заявил, что при поддержке Европейского союза "Украина могла бы вернуть свою страну в ее первоначальном виде и, кто знает, может быть, даже пойти дальше". Зеленский позже сообщил, что был удивлен заявлением. Президент США Дональд Трамп своим заявлением о возможности для Украины вернуть территории при помощи ЕС унизил европейские страны, написало итальянское издание Il Fatto Quotidiano.
