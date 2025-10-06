Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт объяснил, почему Трамп хочет сменить стратегию по Украине - 06.10.2025, ПРАЙМ
Эксперт объяснил, почему Трамп хочет сменить стратегию по Украине
Эксперт объяснил, почему Трамп хочет сменить стратегию по Украине - 06.10.2025, ПРАЙМ
Эксперт объяснил, почему Трамп хочет сменить стратегию по Украине
Президент США Дональд Трамп корректирует стратегию в отношении Украины, стремясь возложить ответственность за урегулирование конфликта на Европу и одновременно... | 06.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-06T03:46+0300
2025-10-06T04:26+0300
экономика
мировая экономика
сша
украина
европа
дональд трамп
дмитрий песков
оон
ес
АНКАРА, 6 окт – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп корректирует стратегию в отношении Украины, стремясь возложить ответственность за урегулирование конфликта на Европу и одновременно усилить давление на Москву через процесс нормализации американо-российских отношений, такое мнение выразил РИА Новости глава Анкаринского центра кризисных и политических исследований (ANKASAM), профессор Мехмет Сейфеттин Эрол. Миротворческие усилия президента США Дональда Трампа для урегулирования ситуации на Украине разбиваются о скалу европейского милитаризма, заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Перенеся акцент с Украины на Европу, Трамп, по сути, задействовал стратегию, направленную на то, чтобы Москва согласилась на переговоры или мирный процесс на условиях более выгодных для США — через призму нормализации отношений между Вашингтоном и Москвой. Трамп вновь стремится организовать встречу между (Владимиром - ред.) Зеленским и (президентом России Владимиром - ред.) Путиным и, по всей видимости, готов принять в ней личное участие. При этом еще недавно он фактически исключал Зеленского из переговорного процесса. Таким образом, можно сказать, что Трамп повысил ставки", — отметил эксперт. По словам Эролa, в настоящий момент инициатива в вопросе начала переговорного процесса в значительной степени находится в руках Кремля. "Тем не менее ситуация может измениться. Организация переговорного — или мирного — стола вряд ли окажется простой задачей. Насколько можно судить, США и Европа не возражают против возобновления диалога. Турция, со своей стороны, последовательно заявляет о готовности содействовать этому процессу, и её позиция остаётся неизменной. Турция готова: переговорная площадка в Стамбуле по-прежнему актуальна и открыта", — подчеркнул профессор. В начале октября после встречи с Зеленским на Генассамблее ООН Трамп заявил, что при поддержке Европейского союза "Украина могла бы вернуть свою страну в ее первоначальном виде и, кто знает, может быть, даже пойти дальше". Зеленский позже сообщил, что был удивлен заявлением. Президент США Дональд Трамп своим заявлением о возможности для Украины вернуть территории при помощи ЕС унизил европейские страны, написало итальянское издание Il Fatto Quotidiano.
мировая экономика, сша, украина, европа, дональд трамп, дмитрий песков, оон, ес
Экономика, Мировая экономика, США, УКРАИНА, ЕВРОПА, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, ООН, ЕС
03:46 06.10.2025 (обновлено: 04:26 06.10.2025)
 
Эксперт объяснил, почему Трамп хочет сменить стратегию по Украине

Аналитик Эрол: Трамп хочет, чтобы Европа взяла на себя урегулирование на Украине

АНКАРА, 6 окт – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп корректирует стратегию в отношении Украины, стремясь возложить ответственность за урегулирование конфликта на Европу и одновременно усилить давление на Москву через процесс нормализации американо-российских отношений, такое мнение выразил РИА Новости глава Анкаринского центра кризисных и политических исследований (ANKASAM), профессор Мехмет Сейфеттин Эрол.
Миротворческие усилия президента США Дональда Трампа для урегулирования ситуации на Украине разбиваются о скалу европейского милитаризма, заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Перенеся акцент с Украины на Европу, Трамп, по сути, задействовал стратегию, направленную на то, чтобы Москва согласилась на переговоры или мирный процесс на условиях более выгодных для США — через призму нормализации отношений между Вашингтоном и Москвой. Трамп вновь стремится организовать встречу между (Владимиром - ред.) Зеленским и (президентом России Владимиром - ред.) Путиным и, по всей видимости, готов принять в ней личное участие. При этом еще недавно он фактически исключал Зеленского из переговорного процесса. Таким образом, можно сказать, что Трамп повысил ставки", — отметил эксперт.
По словам Эролa, в настоящий момент инициатива в вопросе начала переговорного процесса в значительной степени находится в руках Кремля.
"Тем не менее ситуация может измениться. Организация переговорного — или мирного — стола вряд ли окажется простой задачей. Насколько можно судить, США и Европа не возражают против возобновления диалога. Турция, со своей стороны, последовательно заявляет о готовности содействовать этому процессу, и её позиция остаётся неизменной. Турция готова: переговорная площадка в Стамбуле по-прежнему актуальна и открыта", — подчеркнул профессор.
В начале октября после встречи с Зеленским на Генассамблее ООН Трамп заявил, что при поддержке Европейского союза "Украина могла бы вернуть свою страну в ее первоначальном виде и, кто знает, может быть, даже пойти дальше". Зеленский позже сообщил, что был удивлен заявлением. Президент США Дональд Трамп своим заявлением о возможности для Украины вернуть территории при помощи ЕС унизил европейские страны, написало итальянское издание Il Fatto Quotidiano.
 
