Цена золота обновила исторический рекорд - 06.10.2025
Цена золота обновила исторический рекорд
Цена золота обновила исторический рекорд - 06.10.2025, ПРАЙМ
Цена золота обновила исторический рекорд
Цена на золото в понедельник вечером растет почти на 2%, в ходе торгов показатель достиг нового исторического рекорда, приближаясь к психологической отметке в 4 | 06.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-06T18:20+0300
2025-10-06T18:20+0300
рынок
сша
comex
золото
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/75698/62/756986226_0:156:3005:1846_1920x0_80_0_0_df941b194a515cfb1ef657919c4e3c46.jpg
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Цена на золото в понедельник вечером растет почти на 2%, в ходе торгов показатель достиг нового исторического рекорда, приближаясь к психологической отметке в 4 тысячи долларов за тройскую унцию, свидетельствует динамика торгов. По состоянию на 17.38 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 66,6 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,7%, до 3 975,5 доллара за тройскую унцию, ранее в ходе торгов котировки достигли рекордного уровня в 3 979,8 пункта. Декабрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,93% - до 48,41 доллара за унцию. Одним из актуальных факторов для золота остается временная приостановка работы правительства США. В Штатах 1 октября начался новый финансовый год, при этом конгресс не успел согласовать бюджет, и правительство теперь не может работать. Такой шатдаун (government shutdown) в Штатах подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно конгрессом, из-за отсутствия согласованного бюджета на следующий финансовый год, и это не редкая ситуация. Рынки оценивают, как это может повлиять на решение Федеральной резервной системы (ФРС) США по ставке в октябре, поскольку официальные данные по инфляции и безработице не будут публиковаться до возобновления финансирования правительства. По данным CME Group, порядка 96% аналитиков ждут снижения ставки ФРС в текущем месяце до 3,75-4% с текущего уровня в 4-4,25%, а остальные 4% допускают сохранение показателя. Решение ФРС по ставке влияет на стоимость доллара, к которому чувствительно золото, и в то же время драгоценный металл традиционно является активом-убежищем.
сша
рынок, сша, comex, золото, мировая экономика
Рынок, США, Comex, золото, Мировая экономика
18:20 06.10.2025
 
Цена золота обновила исторический рекорд

Стоимость золота обновила исторический рекорд, приближаясь к $4 тыс за тройскую унцию

МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Цена на золото в понедельник вечером растет почти на 2%, в ходе торгов показатель достиг нового исторического рекорда, приближаясь к психологической отметке в 4 тысячи долларов за тройскую унцию, свидетельствует динамика торгов.
По состоянию на 17.38 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 66,6 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,7%, до 3 975,5 доллара за тройскую унцию, ранее в ходе торгов котировки достигли рекордного уровня в 3 979,8 пункта.
Декабрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,93% - до 48,41 доллара за унцию.
Одним из актуальных факторов для золота остается временная приостановка работы правительства США. В Штатах 1 октября начался новый финансовый год, при этом конгресс не успел согласовать бюджет, и правительство теперь не может работать. Такой шатдаун (government shutdown) в Штатах подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно конгрессом, из-за отсутствия согласованного бюджета на следующий финансовый год, и это не редкая ситуация.
Рынки оценивают, как это может повлиять на решение Федеральной резервной системы (ФРС) США по ставке в октябре, поскольку официальные данные по инфляции и безработице не будут публиковаться до возобновления финансирования правительства.
По данным CME Group, порядка 96% аналитиков ждут снижения ставки ФРС в текущем месяце до 3,75-4% с текущего уровня в 4-4,25%, а остальные 4% допускают сохранение показателя.
Решение ФРС по ставке влияет на стоимость доллара, к которому чувствительно золото, и в то же время драгоценный металл традиционно является активом-убежищем.
РынокСШАComexзолотоМировая экономика
 
 
