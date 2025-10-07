https://1prime.ru/20251007/polsha-863244968.html
Польша планирует удвоить производство ракет для ПЗРК "Piorun"
Польша планирует удвоить производство ракет для ПЗРК "Piorun" - 07.10.2025, ПРАЙМ
Польша планирует удвоить производство ракет для ПЗРК "Piorun"
Польская группа вооружений (PGZ) намерена удвоить производство ракет для переносных зенитно-ракетных комплексов "Piorun", сообщает издание Rzeczpospolita. | 07.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-07T14:02+0300
2025-10-07T14:02+0300
2025-10-07T14:02+0300
украина
польша
норвегия
сергей лавров
нато
мид рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/02/1a/844522490_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_73736377df8f73a153cd4d8e84c5bace.jpg
ВАРШАВА, 7 окт – ПРАЙМ. Польская группа вооружений (PGZ) намерена удвоить производство ракет для переносных зенитно-ракетных комплексов "Piorun", сообщает издание Rzeczpospolita. "Хотя в настоящее время PGZ производит около 1,3 тысячи зенитных ракет "Piorun" в год, в течение четырех лет это количество должно удвоиться", - говорится в сообщении. Отмечается, что Польша активно экспортирует ПЗРК "Piorun" и боеприпасы к ним. "Недостатка в желающих их купить нет, это один из немногих экспортных хитов польской оружейной промышленности", - подчеркивает газета. Rzeczpospolita напоминает, что ПЗРК "Piorun" Польша активно поставляет на Украину. Кроме того, приобрести это вооружение решили армии Норвегии, Эстонии, Латвии, Молдавии, США, Швеции. Крупнейшим заказчиком является Войско польское, которое заказало 3500 ракет и 600 пусковых установок. ПЗРК "Piorun" является глубокой модернизацией ПЗРК "Grom", который в свою очередь создан на основе советского ПЗРК "Игла". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://1prime.ru/20251002/nato-863087356.html
украина
польша
норвегия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/02/1a/844522490_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_722f779f6db3e79259fd3c9009a24c8d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, польша, норвегия, сергей лавров, нато, мид рф
УКРАИНА, ПОЛЬША, НОРВЕГИЯ, Сергей Лавров, НАТО, МИД РФ
Польша планирует удвоить производство ракет для ПЗРК "Piorun"
Польша за четыре года планирует удвоить производство ракет для ПЗРК "Piorun"