Россия запустит безвизовые режимы с Китаем, Саудовской Аравией и Малайзией
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Россия в ближайшее время планирует запустить безвизовые режимы с Китаем, Саудовской Аравией и Малайзией, говорится в информационной справке для СМИ к стратегической сессии "Развитие туризма в РФ", которую во вторник провел премьер-министр России Михаил Мишустин. "Въездной туризм: достижение безвизового режима с Китаем, Саудовской Аравией и Малайзией в ближайшее время", - следует их документа. В документе также указано, что к 2030 году планируется увеличить число въездных туристических поездок на 11 миллионов - до 16 миллионов поездок. Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь 2 сентября сообщил, что Китай с 15 сентября 2025 года вводит на год пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян. А 4 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия аналогичным образом ответит на дружеское решение властей Китая ввести безвизовый режим для россиян. Что касается Саудовской Аравии, в июле глава МИД РФ Сергей Лавров говорил, что соглашение о безвизовом режиме между странами находится на завершающей стадии подготовки. О том, что Россия планирует в ближайшее время отменить визы для граждан Малайзии, говорили РИА Новости в пресс-службе Минэкономразвития РФ в марте.
