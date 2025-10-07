Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия запустит безвизовые режимы с Китаем, Саудовской Аравией и Малайзией - 07.10.2025, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20251007/rossiya-863254517.html
Россия запустит безвизовые режимы с Китаем, Саудовской Аравией и Малайзией
Россия запустит безвизовые режимы с Китаем, Саудовской Аравией и Малайзией - 07.10.2025, ПРАЙМ
Россия запустит безвизовые режимы с Китаем, Саудовской Аравией и Малайзией
Россия в ближайшее время планирует запустить безвизовые режимы с Китаем, Саудовской Аравией и Малайзией, говорится в информационной справке для СМИ к... | 07.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-07T18:23+0300
2025-10-07T18:23+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/84255/87/842558719_0:0:3259:1833_1920x0_80_0_0_e84c4bd775624a6adddb9f50303293f7.jpg
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Россия в ближайшее время планирует запустить безвизовые режимы с Китаем, Саудовской Аравией и Малайзией, говорится в информационной справке для СМИ к стратегической сессии "Развитие туризма в РФ", которую во вторник провел премьер-министр России Михаил Мишустин. "Въездной туризм: достижение безвизового режима с Китаем, Саудовской Аравией и Малайзией в ближайшее время", - следует их документа. В документе также указано, что к 2030 году планируется увеличить число въездных туристических поездок на 11 миллионов - до 16 миллионов поездок. Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь 2 сентября сообщил, что Китай с 15 сентября 2025 года вводит на год пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян. А 4 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия аналогичным образом ответит на дружеское решение властей Китая ввести безвизовый режим для россиян. Что касается Саудовской Аравии, в июле глава МИД РФ Сергей Лавров говорил, что соглашение о безвизовом режиме между странами находится на завершающей стадии подготовки. О том, что Россия планирует в ближайшее время отменить визы для граждан Малайзии, говорили РИА Новости в пресс-службе Минэкономразвития РФ в марте.
18:23 07.10.2025
 
Россия запустит безвизовые режимы с Китаем, Саудовской Аравией и Малайзией

Россия планирует ввести безвизовые режимы с Китаем, Саудовской Аравией и Малайзией

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкГосударственный флаг России
Государственный флаг России - ПРАЙМ, 1920, 07.10.2025
Государственный флаг России. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Россия в ближайшее время планирует запустить безвизовые режимы с Китаем, Саудовской Аравией и Малайзией, говорится в информационной справке для СМИ к стратегической сессии "Развитие туризма в РФ", которую во вторник провел премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Въездной туризм: достижение безвизового режима с Китаем, Саудовской Аравией и Малайзией в ближайшее время", - следует их документа.
В документе также указано, что к 2030 году планируется увеличить число въездных туристических поездок на 11 миллионов - до 16 миллионов поездок.
Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь 2 сентября сообщил, что Китай с 15 сентября 2025 года вводит на год пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян. А 4 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия аналогичным образом ответит на дружеское решение властей Китая ввести безвизовый режим для россиян.
Что касается Саудовской Аравии, в июле глава МИД РФ Сергей Лавров говорил, что соглашение о безвизовом режиме между странами находится на завершающей стадии подготовки.
О том, что Россия планирует в ближайшее время отменить визы для граждан Малайзии, говорили РИА Новости в пресс-службе Минэкономразвития РФ в марте.
В Китае рассказали о турпотоке из России в Шанхай
2 октября, 12:19
2 октября, 12:19
 
