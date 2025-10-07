https://1prime.ru/20251007/rossiya-863254904.html

В Запорожской области полностью восстановили электроснабжение

МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Электроснабжение полностью восстановлено по всей территории Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.Во вторник в минэнерго региона сообщили, что электроснабжение после удара ВСУ отсутствует на всей территории Запорожской области, энергетики проводят аварийно-восстановительные работы."Электроснабжение полностью восстановлено по всей территории Запорожской области. Благодарю энергетиков за оперативную работу", - написал он в своём Telegram-канале.

