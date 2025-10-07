https://1prime.ru/20251007/rossiya-863254904.html
В Запорожской области полностью восстановили электроснабжение
В Запорожской области полностью восстановили электроснабжение - 07.10.2025, ПРАЙМ
В Запорожской области полностью восстановили электроснабжение
Электроснабжение полностью восстановлено по всей территории Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. | 07.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-07T18:31+0300
2025-10-07T18:31+0300
2025-10-07T18:35+0300
запорожская область
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/83892/70/838927091_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_55640fcdfea5d7faa8bbaeb5ba0b6563.jpg
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Электроснабжение полностью восстановлено по всей территории Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.Во вторник в минэнерго региона сообщили, что электроснабжение после удара ВСУ отсутствует на всей территории Запорожской области, энергетики проводят аварийно-восстановительные работы."Электроснабжение полностью восстановлено по всей территории Запорожской области. Благодарю энергетиков за оперативную работу", - написал он в своём Telegram-канале.
https://1prime.ru/20251003/vsu-863106160.html
запорожская область
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83892/70/838927091_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_a654e59cca2e427c59bcfa5f3b97fe1d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, всу
В Запорожской области полностью восстановили электроснабжение
Балицкий: в Запорожской области полностью восстановили электроснабжение