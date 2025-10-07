Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Запорожской области полностью восстановили электроснабжение
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Электроснабжение полностью восстановлено по всей территории Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.Во вторник в минэнерго региона сообщили, что электроснабжение после удара ВСУ отсутствует на всей территории Запорожской области, энергетики проводят аварийно-восстановительные работы."Электроснабжение полностью восстановлено по всей территории Запорожской области. Благодарю энергетиков за оперативную работу", - написал он в своём Telegram-канале.
запорожская область, всу
Запорожская область, ВСУ
18:31 07.10.2025 (обновлено: 18:35 07.10.2025)
 
© РИА Новости . РИА Новости | Перейти в медиабанкЛЭП
ЛЭП - ПРАЙМ, 1920, 07.10.2025
ЛЭП. Архивное фото
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Электроснабжение полностью восстановлено по всей территории Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
Во вторник в минэнерго региона сообщили, что электроснабжение после удара ВСУ отсутствует на всей территории Запорожской области, энергетики проводят аварийно-восстановительные работы.
"Электроснабжение полностью восстановлено по всей территории Запорожской области. Благодарю энергетиков за оперативную работу", - написал он в своём Telegram-канале.
Запорожская областьВСУ
 
 
Заголовок открываемого материала