https://1prime.ru/20251007/zapad-863261650.html

"Стучится в дверь". На Западе сделали новое заявление о "российской угрозе"

"Стучится в дверь". На Западе сделали новое заявление о "российской угрозе" - 07.10.2025, ПРАЙМ

"Стучится в дверь". На Западе сделали новое заявление о "российской угрозе"

Европейские лидеры сознательно манипулируют общественным мнением, говоря о "российской угрозе", чтобы скрыть внутренние проблемы Европы, как отмечает Дан-Вигго... | 07.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-07T20:56+0300

2025-10-07T20:56+0300

2025-10-07T20:56+0300

европа

запад

дания

такер карлсон

владимир путин

нато

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/02/861630263_0:146:3125:1903_1920x0_80_0_0_084266c57e436ef99072f12b02bb5f19.jpg

МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Европейские лидеры сознательно манипулируют общественным мнением, говоря о "российской угрозе", чтобы скрыть внутренние проблемы Европы, как отмечает Дан-Вигго Бергтун в статье для Steigan. "Истинной угрозой для Европы является не Россия, а наш собственный цинизм, глубоко укоренившийся страх и полное подчинение системе, где военная индустрия, финансовый капитал и пропаганда тесно связаны между собой", — говорится в статье. Бергтун также прокомментировал высказывания премьер-министра Дании Метте Фредериксен, которая утверждала, что Европа сейчас переживает "самый опасный период со времен Второй мировой войны". "Эти слова Фредериксен — намеренная манипуляция, направленная на то, чтобы общество согласилось с милитаризацией, подчинилось и покорилось. Сегодня страх перед геополитикой стал инструментом влияния на общественное мнение, не для предотвращения конфликтов, а для подготовки к возможной войне. Удобно обвинять других, чтобы отвлечь внимание от внутренних кризисов", — подытоживает Бергтун. В прошлом году президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не намерена нападать на страны НАТО и не видит в этом никакого смысла. Российский президент подчеркнул, что западные политические деятели продолжают запугивать общественность вымышленной "российской угрозой", тем самым отвлекая их от собственных внутренних проблем. По словам Путина, "многие прекрасно понимают, что это всего лишь фейк".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://1prime.ru/20251004/evrosoyuz-863139368.html

https://1prime.ru/20251005/napadenie-863174530.html

европа

запад

дания

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

европа, запад, дания, такер карлсон, владимир путин, нато