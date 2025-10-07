Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Стучится в дверь". На Западе сделали новое заявление о "российской угрозе" - 07.10.2025
"Стучится в дверь". На Западе сделали новое заявление о "российской угрозе"
"Стучится в дверь". На Западе сделали новое заявление о "российской угрозе" - 07.10.2025, ПРАЙМ
"Стучится в дверь". На Западе сделали новое заявление о "российской угрозе"
Европейские лидеры сознательно манипулируют общественным мнением, говоря о "российской угрозе", чтобы скрыть внутренние проблемы Европы, как отмечает Дан-Вигго... | 07.10.2025
МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Европейские лидеры сознательно манипулируют общественным мнением, говоря о "российской угрозе", чтобы скрыть внутренние проблемы Европы, как отмечает Дан-Вигго Бергтун в статье для Steigan. "Истинной угрозой для Европы является не Россия, а наш собственный цинизм, глубоко укоренившийся страх и полное подчинение системе, где военная индустрия, финансовый капитал и пропаганда тесно связаны между собой", — говорится в статье. Бергтун также прокомментировал высказывания премьер-министра Дании Метте Фредериксен, которая утверждала, что Европа сейчас переживает "самый опасный период со времен Второй мировой войны". "Эти слова Фредериксен — намеренная манипуляция, направленная на то, чтобы общество согласилось с милитаризацией, подчинилось и покорилось. Сегодня страх перед геополитикой стал инструментом влияния на общественное мнение, не для предотвращения конфликтов, а для подготовки к возможной войне. Удобно обвинять других, чтобы отвлечь внимание от внутренних кризисов", — подытоживает Бергтун. В прошлом году президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не намерена нападать на страны НАТО и не видит в этом никакого смысла. Российский президент подчеркнул, что западные политические деятели продолжают запугивать общественность вымышленной "российской угрозой", тем самым отвлекая их от собственных внутренних проблем. По словам Путина, "многие прекрасно понимают, что это всего лишь фейк".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
европа, запад, дания, такер карлсон, владимир путин, нато
ЕВРОПА, ЗАПАД, ДАНИЯ, Такер Карлсон, Владимир Путин, НАТО
20:56 07.10.2025
 
"Стучится в дверь". На Западе сделали новое заявление о "российской угрозе"

Steigan: заявления о "российской угрозе" призваны замаскировать кризис Европы

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаг ЕС в здании Европейского парламента в Страсбурге
Флаг ЕС в здании Европейского парламента в Страсбурге - ПРАЙМ, 1920, 07.10.2025
Флаг ЕС в здании Европейского парламента в Страсбурге. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Европейские лидеры сознательно манипулируют общественным мнением, говоря о "российской угрозе", чтобы скрыть внутренние проблемы Европы, как отмечает Дан-Вигго Бергтун в статье для Steigan.
"Истинной угрозой для Европы является не Россия, а наш собственный цинизм, глубоко укоренившийся страх и полное подчинение системе, где военная индустрия, финансовый капитал и пропаганда тесно связаны между собой", — говорится в статье.
Бергтун также прокомментировал высказывания премьер-министра Дании Метте Фредериксен, которая утверждала, что Европа сейчас переживает "самый опасный период со времен Второй мировой войны".
"Эти слова Фредериксен — намеренная манипуляция, направленная на то, чтобы общество согласилось с милитаризацией, подчинилось и покорилось. Сегодня страх перед геополитикой стал инструментом влияния на общественное мнение, не для предотвращения конфликтов, а для подготовки к возможной войне. Удобно обвинять других, чтобы отвлечь внимание от внутренних кризисов", — подытоживает Бергтун.
В прошлом году президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не намерена нападать на страны НАТО и не видит в этом никакого смысла. Российский президент подчеркнул, что западные политические деятели продолжают запугивать общественность вымышленной "российской угрозой", тем самым отвлекая их от собственных внутренних проблем. По словам Путина, "многие прекрасно понимают, что это всего лишь фейк".
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
