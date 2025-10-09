https://1prime.ru/20251009/aurek-863311277.html

В АУРЭК рассказали о последствиях повышения НДС

В АУРЭК рассказали о последствиях повышения НДС - 09.10.2025, ПРАЙМ

В АУРЭК рассказали о последствиях повышения НДС

Планируемое повышение НДС может привести к закрытию 10-20% пунктов выдачи заказов (ПВЗ) в России, рассказали РИА Недвижимость в Ассоциации участников рынка... | 09.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-09T06:17+0300

2025-10-09T06:17+0300

2025-10-09T06:17+0300

бизнес

экономика

россия

рф

москва

санкт-петербург

минфин рф

минфин

яндекс.карты

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863311277.jpg?1759979877

МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Планируемое повышение НДС может привести к закрытию 10-20% пунктов выдачи заказов (ПВЗ) в России, рассказали РИА Недвижимость в Ассоциации участников рынка электронной коммерции (АУРЭК). Минфин России предложил с 2026 года повысить НДС с 20 до 22%, сохранив льготную ставку в 10% для социально значимых товаров. Министерство также предложило снизить порог по доходам бизнеса для уплаты НДС с 60 до 10 миллионов рублей. Кроме того, разработаны поправки о взимании НДС при ввозе на территорию РФ товаров, приобретенных на электронных площадках физлицами. "Только из-за увеличения ставки НДС на два процентных пункта цены на маркетплейсах вырастут формально на 1,7%, но бизнес заложит еще и логистику, сырье, комиссию площадки – в итоге можно ожидать удорожание товаров в среднем на 5-15%. А компании с оборотом в 60-240 миллионов рублей, которые коснется снижение порога дохода для уплаты НДС, чтобы выжить, будут вынуждены поднять цены в среднем на 10-25%", - сказал представитель АУРЭК. В результате участники рынка прогнозируют снижение объема покупок, в первую очередь сократится высокобюджетный сегмент: премиальная техника, дорогая мебель и одежда. Как следствие, в ассоциации ждут трансформации рынка ПВЗ в России: в 2025-2026 годах, по оценке АУРЭК, может закрыться 10-20% пунктов выдачи. "В целом инвесторы уже переключаются с "открыть как можно больше ПВЗ" на "открыть только рентабельные". Также есть тенденции и предпосылки к появлению автоматизированных центров и увеличения числа постаматов: у них ниже себестоимость выдачи и меньше зависимости от персонала. Реформа ускорит естественный отбор: преимущество получат крупные игроки с сильной логистикой и запасом прочности, а рынок избавится от слабых звеньев", - сказал представитель объединения. В зоне риска, по его словам, окажутся маленькие франчайзи в центре городов с дорогой арендой и низкотрафиковые точки на окраинах. По данным сервиса "Яндекс Карты", на начало октября в России насчитывалось 208,4 тысячи ПВЗ, в том числе 17,2 тысячи - в Москве и 7,8 тысячи - в Санкт-Петербурге.

рф

москва

санкт-петербург

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, рф, москва, санкт-петербург, минфин рф, минфин, яндекс.карты