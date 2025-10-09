https://1prime.ru/20251009/khalozhniki-863314261.html

Трамп заявил, что заложники ХАМАС вернутся 13 октября

ВАШИНГТОН, 9 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что заложники ХАМАС вернутся 13 октября. "Пока мы говорим, столько всего происходит, чтобы заложники были освобождены. Они все вернутся в понедельник. В том числе тела погибших", - заявил Трамп в интервью Fox News.

