Трамп заявил, что заложники ХАМАС вернутся 13 октября
Трамп заявил, что заложники ХАМАС вернутся 13 октября - 09.10.2025, ПРАЙМ
Трамп заявил, что заложники ХАМАС вернутся 13 октября
09.10.2025
ВАШИНГТОН, 9 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что заложники ХАМАС вернутся 13 октября. "Пока мы говорим, столько всего происходит, чтобы заложники были освобождены. Они все вернутся в понедельник. В том числе тела погибших", - заявил Трамп в интервью Fox News.
