В Петербурге пресекли деятельность финансовой пирамиды

2025-10-09T13:09+0300
МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Пресечена деятельность финансовой пирамиды в Петербурге, не менее 200 клиентов которой потеряли около 600 миллионов рублей, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. "Деятельность масштабной финансовой пирамиды пресекли мои коллеги из Санкт-Петербурга. За несколько лет злоумышленники обманули не менее 200 граждан на общую сумму порядка 600 миллионов рублей", - сказала Волк. Предварительно установлено, что организатором схемы стал местный предприниматель. В семейный бизнес также была вовлечена его сестра и племянник. Действуя через подконтрольную фирму, официально занимавшуюся монтажными работами, они под видом займов привлекали денежные средства граждан. Взамен инвесторам обещали высокую доходность – до 25% годовых. На самом деле никто не собирался выполнять никаких обязательств. Полученные деньги соучастники тратили по своему усмотрению – на личные нужды и приобретение имущества. В ходе серии обысков полицейские обнаружили и изъяли у фигурантов мобильные телефоны, компьютерную технику, электронные носители информации и печати фиктивных организаций. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Подозреваемые задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ. Материалы уголовного дела переданы для дальнейшего расследования в Главное следственное управление ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
