Спрос на стиральные порошки в России вырос на треть

МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Спрос на средства для стирки в России вырос на треть - особенно заметную динамику показали стиральные порошки, продажи которых в январе-сентябре выросли сразу в 2,2 раза по сравнению с прошлым годом, подсчитали для РИА Новости аналитики "Атол". "В целом продажи этой категории товаров выросли на 32% по сравнению с прошлым годом", - показало исследование на основе обезличенных данных продаж за январь-сентябрь этого и прошлого года. Значительные изменения произошли на рынке универсального стирального порошка. Его средняя стоимость снизилась на 5% и составила 551 рубль, а количество продаж увеличилось сразу в 2,2 раза. В то же время спрос на порошок для ручной стирки резко сократился - на 61%, несмотря на рост средней цены до 573 рублей (+18%). Порошок для автоматической стирки в среднем стоил 726 рублей (+3%), при этом объем продаж вырос на 27%. Гели и капсулы для стирки также сохраняют высокую популярность. Средняя цена покупки геля составила 602 рубля, что на 7% выше показателей прошлого года, а спрос вырос на 22%. Капсулы для стирки, напротив, подешевели на 6% и стоили в среднем 627 рублей, однако количество продаж увеличилось сразу на 54%. Среди дополнительных средств для ухода за бельем наибольший рост спроса зафиксирован у пятновыводителей - объем продаж увеличился на 74%, а средняя цена составила 310 рублей (+5%). Кондиционер для белья в среднем приобретали за 427 рублей (+13%), при этом спрос вырос на 35%. Средняя стоимость отбеливателя снизилась на 1% и составила 368 рублей, а объем продаж увеличился на 3%.

