Путин: почти все расчеты на пространстве СНГ осуществляются в нацвалютах

2025-10-10T11:21+0300

ДУШАНБЕ, 10 окт - ПРАЙМ. Почти все расчеты на пространстве СНГ осуществляются в национальных валютах, заявил президент РФ Владимир Путин. "Практически все взаиморасчеты теперь выполняются в национальных валютах. Их доля в коммерческих операциях между участниками СНГ в первом полугодии 2025 года составила 96%", - сказал глава государства на заседании Совета глав государств СНГ в узком составе.

