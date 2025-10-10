Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин: почти все расчеты на пространстве СНГ осуществляются в нацвалютах - 10.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251010/putin-863368978.html
Путин: почти все расчеты на пространстве СНГ осуществляются в нацвалютах
Путин: почти все расчеты на пространстве СНГ осуществляются в нацвалютах - 10.10.2025, ПРАЙМ
Путин: почти все расчеты на пространстве СНГ осуществляются в нацвалютах
Почти все расчеты на пространстве СНГ осуществляются в национальных валютах, заявил президент РФ Владимир Путин. | 10.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-10T11:21+0300
2025-10-10T11:21+0300
экономика
россия
рф
владимир путин
снг
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/84159/80/841598041_0:143:3133:1905_1920x0_80_0_0_c1a7c887b89ae2be9259c51e244b0f92.jpg
ДУШАНБЕ, 10 окт - ПРАЙМ. Почти все расчеты на пространстве СНГ осуществляются в национальных валютах, заявил президент РФ Владимир Путин. "Практически все взаиморасчеты теперь выполняются в национальных валютах. Их доля в коммерческих операциях между участниками СНГ в первом полугодии 2025 года составила 96%", - сказал глава государства на заседании Совета глав государств СНГ в узком составе.
https://1prime.ru/20250929/turchin-862955868.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84159/80/841598041_200:0:2931:2048_1920x0_80_0_0_f5f23a5776aba6532cfeeb174dbc4eb6.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, рф, владимир путин, снг, мировая экономика
Экономика, РОССИЯ, РФ, Владимир Путин, СНГ, Мировая экономика
11:21 10.10.2025
 
Путин: почти все расчеты на пространстве СНГ осуществляются в нацвалютах

Путин: почти все расчеты на пространстве СНГ осуществляются в национальных валютах

© РИА Новости . Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 10.10.2025
Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ДУШАНБЕ, 10 окт - ПРАЙМ. Почти все расчеты на пространстве СНГ осуществляются в национальных валютах, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Практически все взаиморасчеты теперь выполняются в национальных валютах. Их доля в коммерческих операциях между участниками СНГ в первом полугодии 2025 года составила 96%", - сказал глава государства на заседании Совета глав государств СНГ в узком составе.
Государственный флаг Белоруссии - ПРАЙМ, 1920, 29.09.2025
Премьер Белоруссии высказался за либерализацию торговли услугами в СНГ
29 сентября, 15:58
 
ЭкономикаРОССИЯРФВладимир ПутинСНГМировая экономика
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала