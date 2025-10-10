https://1prime.ru/20251010/sud-863359839.html

Суд продолжит рассматривать иск об изъятии имущества у судьи Момотова

Суд продолжит рассматривать иск об изъятии имущества у судьи Момотова

МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Останкинский суд Москвы в пятницу продолжит рассматривать иск Генпрокуратуры об изъятии имущества у судьи Верховного суда в отставке Виктора Момотова, сообщили РИА Новости в суде. Судебное заседание назначено на 10 октября в 10.00 мск. В среду Останкинский суд Москвы начал рассматривать по существу исковое заявление Генпрокуратуры об изъятии имущества у судьи Верховного суда в отставке Виктора Момотова. В ходе заседания прокуратура заявила, что Момотов оказывал покровительство бывшему председателю Краснодарского краевого суда Александру Чернову, который в свою очередь "способствовал назначению Момотова на должность Верховного судьи, не имея опыта работы в правоохранительных органах и судебной системе. В дальнейшем Чернов имел некую протекцию от Верховного суда через Момотова". Прокурор назвал это "кубанским правосудием". В свою очередь Момотов возразил, что антикоррупционные законы не нарушал, "не занимался обогащением", а Чернова не видел пять лет. Ранее Красногорский суд Московской области обратил в доход государства 89 объектов недвижимости и другое имущество, принадлежащее Чернову, стоимостью более семи миллиардов рублей. Кроме того, прокурор заявил, что Момотов оказывал покровительство для получения незаконным способом участков земли под строительство сети отелей Marton. По данным прокуратуры, стоимость участков искусственно занижалась, затем выкупалась Андреем Марченко и другими лицами, а судебные акты были оформлены по протекции Момотова. Сам он пояснил, что предпринимательской деятельностью не занимался никогда, с Марченко познакомился в 2007 году, когда был профессором. Андрей Марченко предложил купить Момотову недострой, он согласился и вложил 2 миллиона рублей накопленных средств, Марченко достроил объект и открыл мини-отель. После этого Момотов получил долю, которую подарил своей матери, ее впоследствии выкупил Марченко и с 2018 года мать Момотова не является собственником, пояснял он в суде. Высшая квалификационная коллегия судей РФ 26 сентября прекратила полномочия судьи Верховного суда Виктора Момотова в связи с его письменным заявлением. Теперь он остается в статусе судьи в отставке, который также предполагает гарантии неприкосновенности. Общая стоимость активов, указанных в иске Генпрокуратуры, оценивается в 9 миллиардов рублей, речь преимущественно идет о сети отелей Marton. Второй ответчик по иску - предприниматель Андрей Марченко был арестован Октябрьским судом Краснодара по делу о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). В понедельник на официальном портале правовой информации был опубликован указ президента РФ Владимира Путина, согласно которому Момотов был исключен из комиссии при президенте по вопросу о назначении судей, а в уже в среду Совет судей РФ убрал его из списка членов президиума на сайте, где он был указан первой строчкой как глава этой структуры.

