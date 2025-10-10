https://1prime.ru/20251010/zoloto-863379626.html

Рост цен на золото усложняет сдерживание инфляции в Турции, сообщили СМИ

АНКАРА, 10 окт – ПРАЙМ.

АНКАРА, 10 окт – ПРАЙМ. Рост мировых цен на золото осложняет усилия центрального банка Турции по сдерживанию инфляции: по оценке регулятора, объем золота, находящегося у населения вне финансовой системы - так называемого "золота под матрасом", - достигает около 500 миллиардов долларов, сообщает агентство Блумберг. "Рост цен на золото увеличивает благосостояние турецких домохозяйств на миллиарды долларов, что затрудняет усилия центрального банка по сдерживанию цен. По оценкам центрального банка, запасы золота турок за пределами финансовой системы, часто называемые "золотом под матрасом", стоят полтриллиона долларов", - пишет агентство. Согласно данным Турецкого института статистики (TUIK), годовая инфляция в сентябре составила 33,29% против 32,95% в августе. Месячный рост потребительских цен достиг 3,23%. В этих условиях ЦБ, по мнению аналитиков, вероятно, отложит снижение ключевой ставки, отметил в беседе с РИА Новости экономист Хикмет Байдар. "Глава Центробанка Фатих Карахан сообщил, что рост цен на золото в прошлом году вызвал так называемый "эффект богатства", приведший к дополнительным расходам населения на сумму свыше 100 миллиардов долларов", - отмечает Блумберг. Старший экономист Capital Economics по развивающимся рынкам Лиам Пич отметил, что высокая концентрация сбережений в золоте усиливает эффект богатства, стимулируя внутреннее потребление и повышая давление со стороны спроса. Это, по его словам, станет "еще одним фактором, замедляющим процесс дезинфляции". Ускорение инфляции, по оценке экспертов, связано прежде всего с ростом цен на образование и аренду жилья. Выступая перед парламентом, Карахан признал, что золото поддерживает потребительский спрос. По данным исследования Центробанка, проведенного в мае, рост цен на золото способствовал увеличению продаж жилья и автомобилей в регионах с высоким уровнем золотых сбережений. "Исторический опыт высокой инфляции объясняет, почему турецкие домохозяйства предпочитают хранить значительную часть накоплений в золоте", - отметил глава регулятора. Центробанк рассчитывает достичь инфляции на уровне 24% к концу года. Однако, согласно августовскому прогнозу, показатель, вероятно, останется в диапазоне 25–29%. Рынки при этом ожидают, что инфляционное давление в ближайшие месяцы сохранится выше 30%, отмечает Блумберг.

