https://1prime.ru/20251011/rossiya-863401672.html

"Вы потеряете все": в США выступили с предостережением о войне с Россией

"Вы потеряете все": в США выступили с предостережением о войне с Россией - 11.10.2025, ПРАЙМ

"Вы потеряете все": в США выступили с предостережением о войне с Россией

США не готовы к прямому военному противостоянию с Россией, заявил отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис в интервью с блогером Рэйчел Блевинс на ее... | 11.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-11T07:58+0300

2025-10-11T07:58+0300

2025-10-11T08:28+0300

сша

москва

россия

европа

youtube

нато

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/02/853246510_0:197:2943:1852_1920x0_80_0_0_0a1097e55e5c0117f96cd10a4d950daa.jpg

МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. США не готовы к прямому военному противостоянию с Россией, заявил отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис в интервью с блогером Рэйчел Блевинс на ее канале YouTube.“Если мы ввяжемся в прямой вооруженный конфликт (с Россией. — Прим. ред.), мы не сможем в нем продержаться. У нас просто нет возможности воевать. Вы можете подорвать в России кучу всего, но угадайте, что? У вас быстро закончатся ракеты”, — заявил он.По этой причине подполковник предостерег военное руководство США от развязывания войны с Россией.“Вам не следует дразнить медведя, у которого гораздо больше оружия и человеческих ресурсов, чем у вас. Вы можете оказаться в ситуации, в которой потеряете все”, — подчеркнул он.В последние годы Россия фиксирует беспрецедентную активность НАТО вблизи своих западных границ. Альянс продолжает свои инициативы, характеризуя их как меры по удерживанию агрессии. Москва неоднократно выражала обеспокоенность усилением сил блока в Европе. В Министерстве иностранных дел подчеркивали готовность к диалогу с НАТО, но на равных условиях, при этом Запад должен отступить от политики милитаризации континента.

https://1prime.ru/20251005/zelenskiy-863165290.html

https://1prime.ru/20251005/vuchich-863166142.html

сша

москва

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, москва, россия, европа, youtube, нато