"Вы потеряете все": в США выступили с предостережением о войне с Россией - 11.10.2025
"Вы потеряете все": в США выступили с предостережением о войне с Россией
"Вы потеряете все": в США выступили с предостережением о войне с Россией - 11.10.2025, ПРАЙМ
"Вы потеряете все": в США выступили с предостережением о войне с Россией
США не готовы к прямому военному противостоянию с Россией, заявил отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис в интервью с блогером Рэйчел Блевинс на ее... | 11.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-11T07:58+0300
2025-10-11T08:28+0300
МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. США не готовы к прямому военному противостоянию с Россией, заявил отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис в интервью с блогером Рэйчел Блевинс на ее канале YouTube.“Если мы ввяжемся в прямой вооруженный конфликт (с Россией. — Прим. ред.), мы не сможем в нем продержаться. У нас просто нет возможности воевать. Вы можете подорвать в России кучу всего, но угадайте, что? У вас быстро закончатся ракеты”, — заявил он.По этой причине подполковник предостерег военное руководство США от развязывания войны с Россией.“Вам не следует дразнить медведя, у которого гораздо больше оружия и человеческих ресурсов, чем у вас. Вы можете оказаться в ситуации, в которой потеряете все”, — подчеркнул он.В последние годы Россия фиксирует беспрецедентную активность НАТО вблизи своих западных границ. Альянс продолжает свои инициативы, характеризуя их как меры по удерживанию агрессии. Москва неоднократно выражала обеспокоенность усилением сил блока в Европе. В Министерстве иностранных дел подчеркивали готовность к диалогу с НАТО, но на равных условиях, при этом Запад должен отступить от политики милитаризации континента.
Новости
07:58 11.10.2025 (обновлено: 08:28 11.10.2025)
 
"Вы потеряете все": в США выступили с предостережением о войне с Россией

Подполковник Дэниел Дэвис заявил, что Запад не выдержит противостояние с Россией

МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. США не готовы к прямому военному противостоянию с Россией, заявил отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис в интервью с блогером Рэйчел Блевинс на ее канале YouTube.
“Если мы ввяжемся в прямой вооруженный конфликт (с Россией. — Прим. ред.), мы не сможем в нем продержаться. У нас просто нет возможности воевать. Вы можете подорвать в России кучу всего, но угадайте, что? У вас быстро закончатся ракеты”, — заявил он.
По этой причине подполковник предостерег военное руководство США от развязывания войны с Россией.
“Вам не следует дразнить медведя, у которого гораздо больше оружия и человеческих ресурсов, чем у вас. Вы можете оказаться в ситуации, в которой потеряете все”, — подчеркнул он.
В последние годы Россия фиксирует беспрецедентную активность НАТО вблизи своих западных границ. Альянс продолжает свои инициативы, характеризуя их как меры по удерживанию агрессии. Москва неоднократно выражала обеспокоенность усилением сил блока в Европе. В Министерстве иностранных дел подчеркивали готовность к диалогу с НАТО, но на равных условиях, при этом Запад должен отступить от политики милитаризации континента.
СШАМОСКВАРОССИЯЕВРОПАYouTubeНАТО
 
 
