"Вы потеряете все": в США выступили с предостережением о войне с Россией
Подполковник Дэниел Дэвис заявил, что Запад не выдержит противостояние с Россией
© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРСЗО "Град" группировки "Центр" ВС РФ на Красноармейском направлении СВО
РСЗО "Град" группировки "Центр" ВС РФ на Красноармейском направлении СВО. Архивное фото
МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. США не готовы к прямому военному противостоянию с Россией, заявил отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис в интервью с блогером Рэйчел Блевинс на ее канале YouTube.
“Если мы ввяжемся в прямой вооруженный конфликт (с Россией. — Прим. ред.), мы не сможем в нем продержаться. У нас просто нет возможности воевать. Вы можете подорвать в России кучу всего, но угадайте, что? У вас быстро закончатся ракеты”, — заявил он.
По этой причине подполковник предостерег военное руководство США от развязывания войны с Россией.
“Вам не следует дразнить медведя, у которого гораздо больше оружия и человеческих ресурсов, чем у вас. Вы можете оказаться в ситуации, в которой потеряете все”, — подчеркнул он.
В последние годы Россия фиксирует беспрецедентную активность НАТО вблизи своих западных границ. Альянс продолжает свои инициативы, характеризуя их как меры по удерживанию агрессии. Москва неоднократно выражала обеспокоенность усилением сил блока в Европе. В Министерстве иностранных дел подчеркивали готовность к диалогу с НАТО, но на равных условиях, при этом Запад должен отступить от политики милитаризации континента.