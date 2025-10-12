Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Пентагон закупит критически важные для вооружений минералы, пишут СМИ - 12.10.2025, ПРАЙМ
Вооружения
Пентагон закупит критически важные для вооружений минералы, пишут СМИ
Пентагон закупит критически важные для вооружений минералы, пишут СМИ - 12.10.2025, ПРАЙМ
Пентагон закупит критически важные для вооружений минералы, пишут СМИ
Пентагон планирует закупить критически важные для американских вооружений минералы, в число которых войдут и редкоземельные металлы, на сумму до одного... | 12.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-12T13:05+0300
2025-10-12T13:13+0300
вооружения
мировая экономика
финансы
китай
сша
пекин
дональд трамп
financial times
МОСКВА, 12 окт – ПРАЙМ. Пентагон планирует закупить критически важные для американских вооружений минералы, в число которых войдут и редкоземельные металлы, на сумму до одного миллиарда долларов США на фоне объявления Пекином об ограничении их экспорта, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники. Министерство коммерции КНР ранее объявило, что с 8 ноября вводит экспортный контроль на ряд товаров, связанных со средними и тяжелыми редкоземельными элементами, литиевыми батареями и анодными материалами из искусственного графита, оборудованием для добычи и переработки редкоземельных металлов, сырьем и сверхпрочными материалами. "Пентагон стремится закупить критически важные минералы на сумму до одного миллиарда долларов в рамках глобального наращивания запасов, чтобы противостоять доминированию Китая на рынке металлов, которые необходимы оборонным производителям", - пишет издание. Как отмечается в публикации, критически важные минералы, в число которых входят и редкоземельные металлы, играют важную роль в практически всех системах вооружения. Кроме того, они используются при изготовлении радаров и систем обнаружения ракет. В пятницу американский президент Дональд Трамп заявил, что США с 1 ноября или раньше введут пошлину в размере 100% на товары из Китая сверх того уровня, который КНР платит сейчас, объяснив это "агрессивной позицией" Китайской Народной Республики в сфере торговли.
китай
сша
пекин
13:05 12.10.2025 (обновлено: 13:13 12.10.2025)
 
Пентагон закупит критически важные для вооружений минералы, пишут СМИ

© CC BY 2.0 / gregwest98Пентагон, США
Пентагон, США. Архивное фото
МОСКВА, 12 окт – ПРАЙМ. Пентагон планирует закупить критически важные для американских вооружений минералы, в число которых войдут и редкоземельные металлы, на сумму до одного миллиарда долларов США на фоне объявления Пекином об ограничении их экспорта, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.
Министерство коммерции КНР ранее объявило, что с 8 ноября вводит экспортный контроль на ряд товаров, связанных со средними и тяжелыми редкоземельными элементами, литиевыми батареями и анодными материалами из искусственного графита, оборудованием для добычи и переработки редкоземельных металлов, сырьем и сверхпрочными материалами.
"Пентагон стремится закупить критически важные минералы на сумму до одного миллиарда долларов в рамках глобального наращивания запасов, чтобы противостоять доминированию Китая на рынке металлов, которые необходимы оборонным производителям", - пишет издание.
Как отмечается в публикации, критически важные минералы, в число которых входят и редкоземельные металлы, играют важную роль в практически всех системах вооружения. Кроме того, они используются при изготовлении радаров и систем обнаружения ракет.
В пятницу американский президент Дональд Трамп заявил, что США с 1 ноября или раньше введут пошлину в размере 100% на товары из Китая сверх того уровня, который КНР платит сейчас, объяснив это "агрессивной позицией" Китайской Народной Республики в сфере торговли.
В Китае объяснили введение экспортного контроля редкоземельных элементов
07:21
 
Заголовок открываемого материала