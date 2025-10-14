https://1prime.ru/20251014/kitaj-863476681.html

Китай начал взымать портовый сбор с судов США

ПЕКИН, 14 окт - ПРАЙМ. Китай начинает взымать специальный портовый сбор с судов США, эксперты считают, что сбор окажет серьезное негативное влияние на морские перевозки американской стороны. На прошлой неделе министерство транспорта КНР объявило о том, что с 14 октября Китай вводит специальный портовый сбор для судов США. Специальный портовый сбор будет распространяться на принадлежащие компаниям США или эксплуатируемые ими суда, а также на суда, плавающие под флагом США или построенные в Соединенных Штатах. Как отмечали в китайском ведомстве, с 14 октября 2025 года будет взиматься сбор в размере 400 юаней (около 56 долларов - ред.) за тонну нетто, с 17 апреля 2026 года - 640 юаней (около 89 долларов - ред.) за тонну нетто, с 17 апреля 2027 года - 880 юаней (около 123 долларов - ред.) за тонну нетто, с 17 апреля 2028 года - 1120 юаней (около 157 долларов - ред.) за тонну нетто. Минтранс КНР подчеркивал, что эти меры являются ответным шагом на введение США портового сбора для китайских судов. В апреле министерство коммерции Китая предупредило США, что китайские власти примут ответные меры в случае введения в США сборов с судов китайского производства. Директор института исследований международных отношений при Нанкинском университете профессор Чжэн Аньгуан ранее в беседе с РИА Новости отметил, что специальный портовый сбор окажет существенное негативное влияние на судоходство США, увеличивая эксплуатационные расходы и ослабляя конкурентоспособность Штатов на международном рынке морских перевозок. Известный китайский экономист на условиях анонимности ранее заявил РИА Новости, что, учитывая масштабы вводимого сбора, этот шаг окажет "существенное влияние" на США. В частности, из-за условия о том, что сборы будут взыматься с судов, в которых американские компании, другие организации или частные лица прямо или косвенно владеют 25% или более акций. В министерстве коммерции КНР подчеркивали, что контрмеры Китая представляют собой необходимые пассивные защитные действия, направленные на защиту законных прав и интересов китайских отраслей и предприятий, а также на поддержание честной конкурентной среды на международном рынке судоходства и судостроения. Как отмечали в ведомстве, офис торгового представителя США 17 апреля объявил об окончательных мерах по итогам расследования в соответствии с разделом 301 в отношении морского судоходства, логистики и судостроения Китая, которые предусматривают введение портовых сборов для связанных с КНР судов. Минкоммерции КНР также сообщало, что после двусторонних торговых переговоров в Лондоне ранее в 2025 году Китай вел консультации и поддерживал контакты с США по поводу вышеупомянутых мер, Пекин также предоставил письменный ответ на соответствующие обвинения в адрес Китая.

бизнес, мировая экономика, китай, сша, кнр