Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ сообщили о беспокойстве в США из-за российского оружия - 14.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251014/oruzhie-863500401.html
СМИ сообщили о беспокойстве в США из-за российского оружия
СМИ сообщили о беспокойстве в США из-за российского оружия - 14.10.2025, ПРАЙМ
СМИ сообщили о беспокойстве в США из-за российского оружия
США стремятся догнать Россию в сфере гиперзвукового оружия, сообщает Bloomberg. | 14.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-14T16:49+0300
2025-10-14T16:49+0300
технологии
китай
россия
сша
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/84175/64/841756465_0:0:1284:722_1920x0_80_0_0_0a1fcb770eb966e7208a616205635291.jpg
МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. США стремятся догнать Россию в сфере гиперзвукового оружия, сообщает Bloomberg."США, находясь под политическим и стратегическим давлением необходимости не отставать, давно пытаются принять на вооружение гиперзвуковое оружие. В начале октября американская армия сообщила Bloomberg News, что планирует развернуть его до конца года. Однако собственное испытательное управление Министерства обороны заявило, что оно еще не доказало эффективность в реальных боевых условиях", — говорится в материале.Издание отметило, что потенциал гиперзвукового оружия изменить ход современных вооруженных конфликтов делает его ключевым элементом в растущей гонке за военное превосходство между США с одной стороны и Россией с Китаем — с другой.В начале сентября Military Watch Magazine сообщило о беспокойстве в США из-за серийного производства в России подлодок типа "Ясень-М", оснащенных гиперзвуковыми ракетами "Циркон", которые могут стать серьёзной угрозой для флота противника.На прошлой неделе Владимир Путин заявил, что в России смогут в ближайшее время сообщить о появлении новых видов оружия. По его словам, новизна российских средств ядерного сдерживания выше, чем у любого другого ядерного государства, и страна развивает все это очень активно. Глава государства подчеркнул, что "у нас будет возможность сообщить в ближайшее время о новом оружии, которое мы когда-то анонсировали, оно появляется, проходит у нас испытания, они идут успешно".
https://1prime.ru/20251011/rossiya-863401672.html
https://1prime.ru/20251013/ukraina-863473668.html
китай
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84175/64/841756465_165:0:1177:759_1920x0_80_0_0_c7b57e975abf83957c0776850ed869bb.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, китай, россия, сша, владимир путин
Технологии, КИТАЙ, РОССИЯ, США, Владимир Путин
16:49 14.10.2025
 
СМИ сообщили о беспокойстве в США из-за российского оружия

Bloomberg: США стремятся догнать Россию в области гиперзвукового оружия

© Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкПервый пуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" с АПЛ "Северодвинск"
Первый пуск гиперзвуковой ракеты Циркон с АПЛ Северодвинск
Первый пуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" с АПЛ "Северодвинск". Архивное фото
© Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. США стремятся догнать Россию в сфере гиперзвукового оружия, сообщает Bloomberg.
"США, находясь под политическим и стратегическим давлением необходимости не отставать, давно пытаются принять на вооружение гиперзвуковое оружие. В начале октября американская армия сообщила Bloomberg News, что планирует развернуть его до конца года. Однако собственное испытательное управление Министерства обороны заявило, что оно еще не доказало эффективность в реальных боевых условиях", — говорится в материале.
РСЗО Град группировки Центр ВС РФ на Красноармейском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920, 11.10.2025
"Вы потеряете все": в США выступили с предостережением о войне с Россией
11 октября, 07:58
Издание отметило, что потенциал гиперзвукового оружия изменить ход современных вооруженных конфликтов делает его ключевым элементом в растущей гонке за военное превосходство между США с одной стороны и Россией с Китаем — с другой.
В начале сентября Military Watch Magazine сообщило о беспокойстве в США из-за серийного производства в России подлодок типа "Ясень-М", оснащенных гиперзвуковыми ракетами "Циркон", которые могут стать серьёзной угрозой для флота противника.
На прошлой неделе Владимир Путин заявил, что в России смогут в ближайшее время сообщить о появлении новых видов оружия. По его словам, новизна российских средств ядерного сдерживания выше, чем у любого другого ядерного государства, и страна развивает все это очень активно. Глава государства подчеркнул, что "у нас будет возможность сообщить в ближайшее время о новом оружии, которое мы когда-то анонсировали, оно появляется, проходит у нас испытания, они идут успешно".
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 13.10.2025
В США встревожились из-за смертоносного оружия России на Украине
Вчера, 21:55
 
ТехнологииКИТАЙРОССИЯСШАВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала