https://1prime.ru/20251014/oruzhie-863500401.html

СМИ сообщили о беспокойстве в США из-за российского оружия

СМИ сообщили о беспокойстве в США из-за российского оружия - 14.10.2025, ПРАЙМ

СМИ сообщили о беспокойстве в США из-за российского оружия

США стремятся догнать Россию в сфере гиперзвукового оружия, сообщает Bloomberg. | 14.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-14T16:49+0300

2025-10-14T16:49+0300

2025-10-14T16:49+0300

технологии

китай

россия

сша

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/84175/64/841756465_0:0:1284:722_1920x0_80_0_0_0a1fcb770eb966e7208a616205635291.jpg

МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. США стремятся догнать Россию в сфере гиперзвукового оружия, сообщает Bloomberg."США, находясь под политическим и стратегическим давлением необходимости не отставать, давно пытаются принять на вооружение гиперзвуковое оружие. В начале октября американская армия сообщила Bloomberg News, что планирует развернуть его до конца года. Однако собственное испытательное управление Министерства обороны заявило, что оно еще не доказало эффективность в реальных боевых условиях", — говорится в материале.Издание отметило, что потенциал гиперзвукового оружия изменить ход современных вооруженных конфликтов делает его ключевым элементом в растущей гонке за военное превосходство между США с одной стороны и Россией с Китаем — с другой.В начале сентября Military Watch Magazine сообщило о беспокойстве в США из-за серийного производства в России подлодок типа "Ясень-М", оснащенных гиперзвуковыми ракетами "Циркон", которые могут стать серьёзной угрозой для флота противника.На прошлой неделе Владимир Путин заявил, что в России смогут в ближайшее время сообщить о появлении новых видов оружия. По его словам, новизна российских средств ядерного сдерживания выше, чем у любого другого ядерного государства, и страна развивает все это очень активно. Глава государства подчеркнул, что "у нас будет возможность сообщить в ближайшее время о новом оружии, которое мы когда-то анонсировали, оно появляется, проходит у нас испытания, они идут успешно".

https://1prime.ru/20251011/rossiya-863401672.html

https://1prime.ru/20251013/ukraina-863473668.html

китай

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, китай, россия, сша, владимир путин