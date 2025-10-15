Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России снизилось производство легковых автомобилей - 15.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251015/avtostat-863558384.html
В России снизилось производство легковых автомобилей
В России снизилось производство легковых автомобилей - 15.10.2025, ПРАЙМ
В России снизилось производство легковых автомобилей
Производство легковых автомобилей в России по итогам января-сентября 2025 года сократилось на 2% в годовом выражении и составило 567,9 тысячи штук, следует из... | 15.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-15T17:35+0300
2025-10-15T17:35+0300
экономика
бизнес
россия
авто
https://cdnn.1prime.ru/img/83058/42/830584290_0:46:3479:2002_1920x0_80_0_0_767e0a659b6d0417644c79a6e0edbeef.jpg
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Производство легковых автомобилей в России по итогам января-сентября 2025 года сократилось на 2% в годовом выражении и составило 567,9 тысячи штук, следует из данных агентства "Автостат", опубликованных его директором Сергеем Целиковым. "Несмотря на существенное снижение авторынка (-22,4%), спад производства в легковом сегменте чисто символический (-2%). Основные потери понес импорт (-65%). При этом ряд китайских производителей начали сборку в России", - написал Целиков в своем Telegram-канале. В сегменте легких коммерческих автомобилей (LCV) производство за девять месяцев составило 74,2 тысячи машин, что на 33% меньше, чем годом ранее. По средне- и крупнотоннажным грузовым автомобилям выпуск в январе-сентябре 2025 года снизился на 60 и 38% соответственно, а в сегменте автобусов - на 30%. Всего, по данным "Автостата", в России за отчетный период было произведено 695,1 тысячи новых транспортных средств, что на 12% меньше, чем за девять месяцев 2024 года.
https://1prime.ru/20251014/avto-863500038.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83058/42/830584290_373:0:3104:2048_1920x0_80_0_0_9e96e7394eafeac8f12f2a0e7ef16076.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, авто
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, Авто
17:35 15.10.2025
 
В России снизилось производство легковых автомобилей

«Автостат»: производство легковых автомобилей в России сократилось на 2%

© РИА Новости . Анар Мовсумов | Перейти в медиабанкСборка новых автомобилей на заводе "АвтоВАЗ" в Тольятти
Сборка новых автомобилей на заводе АвтоВАЗ в Тольятти - ПРАЙМ, 1920, 15.10.2025
Сборка новых автомобилей на заводе "АвтоВАЗ" в Тольятти. Архивное фото
© РИА Новости . Анар Мовсумов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Производство легковых автомобилей в России по итогам января-сентября 2025 года сократилось на 2% в годовом выражении и составило 567,9 тысячи штук, следует из данных агентства "Автостат", опубликованных его директором Сергеем Целиковым.
"Несмотря на существенное снижение авторынка (-22,4%), спад производства в легковом сегменте чисто символический (-2%). Основные потери понес импорт (-65%). При этом ряд китайских производителей начали сборку в России", - написал Целиков в своем Telegram-канале.
В сегменте легких коммерческих автомобилей (LCV) производство за девять месяцев составило 74,2 тысячи машин, что на 33% меньше, чем годом ранее.
По средне- и крупнотоннажным грузовым автомобилям выпуск в январе-сентябре 2025 года снизился на 60 и 38% соответственно, а в сегменте автобусов - на 30%.
Всего, по данным "Автостата", в России за отчетный период было произведено 695,1 тысячи новых транспортных средств, что на 12% меньше, чем за девять месяцев 2024 года.
Водитель за рулем - ПРАЙМ, 1920, 14.10.2025
Сроки поставки авто учтут при переходе на новые правила утильсбора
Вчера, 16:45
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯАвто
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала