В России снизилось производство легковых автомобилей

В России снизилось производство легковых автомобилей

МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Производство легковых автомобилей в России по итогам января-сентября 2025 года сократилось на 2% в годовом выражении и составило 567,9 тысячи штук, следует из данных агентства "Автостат", опубликованных его директором Сергеем Целиковым. "Несмотря на существенное снижение авторынка (-22,4%), спад производства в легковом сегменте чисто символический (-2%). Основные потери понес импорт (-65%). При этом ряд китайских производителей начали сборку в России", - написал Целиков в своем Telegram-канале. В сегменте легких коммерческих автомобилей (LCV) производство за девять месяцев составило 74,2 тысячи машин, что на 33% меньше, чем годом ранее. По средне- и крупнотоннажным грузовым автомобилям выпуск в январе-сентябре 2025 года снизился на 60 и 38% соответственно, а в сегменте автобусов - на 30%. Всего, по данным "Автостата", в России за отчетный период было произведено 695,1 тысячи новых транспортных средств, что на 12% меньше, чем за девять месяцев 2024 года.

