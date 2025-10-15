https://1prime.ru/20251015/belousov-863555536.html
Россия и Белоруссия подписали программу военного партнерства
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. РФ и Белоруссия подписали программу стратегического партнёрства в военной области на пять лет, заявил министр обороны России Андрей Белоусов. В среду состоялось заседание совместной коллегии министерств обороны РФ и Белоруссии. "Сегодня мы подписали 14 документов. В том числе программу стратегического партнёрства Российской Федерации и Республики Беларусь в военной области на очередной пятилетний период", - сказал Белоусов.
