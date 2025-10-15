https://1prime.ru/20251015/gd-863554185.html

ГД одобрила введение штрафов за прием ставок от лиц с самозапретом

2025-10-15T16:25+0300

МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается ввести штрафы до 100 тысяч рублей за прием ставок от лиц, установивших самозапрет на участие в азартных играх. Проектом федерального закона предлагается дополнить статью 14.1.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях новыми частями 6 и 7, предусматривающими введение административной ответственности за нарушение организаторами азартных игр в букмекерских конторах или тотализаторах требований законодательства. Согласно законопроекту, организаторы азартных игр обязаны: принимать заявления на самозапрет на участия в азартных играх от граждан, передавать их единому регулятору азартных игр, не принимать ставки и не направлять рекламу тем, кто в списке отказавшихся, а также не выдавать обменные знаки в казино и залах автоматов таким лицам. Если букмекерская контора, казино или зал автоматов нарушает этот порядок им будет грозить административная ответственность. Проектом предлагается ввести штрафы: от 10 до 30 тысяч рублей для должностных лиц и от 50 до 100 тысяч рублей для юридических лиц. Таким образом, предлагаемые изменения в КоАП закрепляют штрафы за приём ставок или выдачу жетонов гражданам, отказавшимся от участия в азартных играх, отправку им рекламы, и нарушение порядка обработки заявлений и обмена информацией с регулятором. Авторы проекта уточняют, что эти меры направлены на защиту граждан от игровой зависимости и усиление контроля над деятельностью игорных заведений.

