Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ГД одобрила введение штрафов за прием ставок от лиц с самозапретом - 15.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251015/gd-863554185.html
ГД одобрила введение штрафов за прием ставок от лиц с самозапретом
ГД одобрила введение штрафов за прием ставок от лиц с самозапретом - 15.10.2025, ПРАЙМ
ГД одобрила введение штрафов за прием ставок от лиц с самозапретом
Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается ввести штрафы до 100 тысяч рублей за прием ставок от лиц, установивших | 15.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-15T16:25+0300
2025-10-15T16:25+0300
экономика
общество
бизнес
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859571061_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_2c58ae9394c28fe8989cb3a1efa94fc3.jpg
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается ввести штрафы до 100 тысяч рублей за прием ставок от лиц, установивших самозапрет на участие в азартных играх. Проектом федерального закона предлагается дополнить статью 14.1.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях новыми частями 6 и 7, предусматривающими введение административной ответственности за нарушение организаторами азартных игр в букмекерских конторах или тотализаторах требований законодательства. Согласно законопроекту, организаторы азартных игр обязаны: принимать заявления на самозапрет на участия в азартных играх от граждан, передавать их единому регулятору азартных игр, не принимать ставки и не направлять рекламу тем, кто в списке отказавшихся, а также не выдавать обменные знаки в казино и залах автоматов таким лицам. Если букмекерская контора, казино или зал автоматов нарушает этот порядок им будет грозить административная ответственность. Проектом предлагается ввести штрафы: от 10 до 30 тысяч рублей для должностных лиц и от 50 до 100 тысяч рублей для юридических лиц. Таким образом, предлагаемые изменения в КоАП закрепляют штрафы за приём ставок или выдачу жетонов гражданам, отказавшимся от участия в азартных играх, отправку им рекламы, и нарушение порядка обработки заявлений и обмена информацией с регулятором. Авторы проекта уточняют, что эти меры направлены на защиту граждан от игровой зависимости и усиление контроля над деятельностью игорных заведений.
https://1prime.ru/20251009/kredity-863330235.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859571061_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_e0446c4825fef812df352fb46a46519a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , бизнес, госдума
Экономика, Общество , Бизнес, Госдума
16:25 15.10.2025
 
ГД одобрила введение штрафов за прием ставок от лиц с самозапретом

ГД одобрила в I чтении введение штрафов за прием ставок от лиц с самозапретом

© РИА Новости . Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - ПРАЙМ, 1920, 15.10.2025
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Федоренко
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается ввести штрафы до 100 тысяч рублей за прием ставок от лиц, установивших самозапрет на участие в азартных играх.
Проектом федерального закона предлагается дополнить статью 14.1.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях новыми частями 6 и 7, предусматривающими введение административной ответственности за нарушение организаторами азартных игр в букмекерских конторах или тотализаторах требований законодательства.
Согласно законопроекту, организаторы азартных игр обязаны: принимать заявления на самозапрет на участия в азартных играх от граждан, передавать их единому регулятору азартных игр, не принимать ставки и не направлять рекламу тем, кто в списке отказавшихся, а также не выдавать обменные знаки в казино и залах автоматов таким лицам.
Если букмекерская контора, казино или зал автоматов нарушает этот порядок им будет грозить административная ответственность. Проектом предлагается ввести штрафы: от 10 до 30 тысяч рублей для должностных лиц и от 50 до 100 тысяч рублей для юридических лиц.
Таким образом, предлагаемые изменения в КоАП закрепляют штрафы за приём ставок или выдачу жетонов гражданам, отказавшимся от участия в азартных играх, отправку им рекламы, и нарушение порядка обработки заявлений и обмена информацией с регулятором.
Авторы проекта уточняют, что эти меры направлены на защиту граждан от игровой зависимости и усиление контроля над деятельностью игорных заведений.
Госуслуги - ПРАЙМ, 1920, 09.10.2025
Минцифры назвало число россиян, установивших самозапрет на кредиты
9 октября, 12:24
 
ЭкономикаОбществоБизнесГосдума
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала