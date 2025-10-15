В Госдуме попросили Мишустина увеличить пособие по безработице

https://1prime.ru/20251015/gosduma-863517456.html

МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Группа депутатов Госдумы от КПРФ и сенатор Айрат Гибатдинов попросили премьер-министра РФ Михаила Мишустина увеличить максимальную величину пособия по безработице до размера прожиточного минимума — 19329 рублей, копия обращения парламентариев есть в распоряжении РИА Новости. "Просим Вас сообщить позицию правительства Российской Федерации относительно увеличения максимальной величины пособия по безработице до размера прожиточного минимума для трудоспособного населения — 19 329 рублей и индексации минимальной величины пособия в соответствии с изменением базового индекса потребительских цен", - говорится в документе. В обращении парламентарии также отметили, что на 2025 год размер максимальной величины пособия по безработице для безработных граждан составляет 12792 рубля, а размер минимальной величины пособия по безработице составляет 1500 рублей. "Указанные суммы денежных средств в условиях инфляции и ухудшения экономической ситуации не позволяют гражданину, который вынужденно стал безработным, существовать в условиях растущего уровня цен, в том числе, на товары первой необходимости", - констатировали авторы документа. В беседе с РИА Новости сенатор Гибатдинов напомнил, что, по данным Росстата, уровень безработицы снизился до 2.1% в августе 2025 года. При этом, отметил он, "с учётом скрытой безработицы и высокой закредитованности населения" многие граждане, потерявшие работу, рискуют оказаться за чертой бедности. "На наш взгляд, государственная поддержка должна реально обеспечивать базовые потребности человека, а не быть формальной мерой", - констатировал политик.

