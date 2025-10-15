https://1prime.ru/20251015/kurs-863561725.html
Курс юаня на Мосбирже упал до 10,99 рубля
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов среды вырос по отношению к юаню: китайская валюта "закрыла торги" на отметке 10,99 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов упал на 10 копеек, до 10,99 рубля.
