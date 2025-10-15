https://1prime.ru/20251015/novak-863524417.html
Россия компенсирует часть перепроизводства в рамках ОПЕК+, заявил Новак
Россия компенсирует часть перепроизводства в рамках ОПЕК+, заявил Новак - 15.10.2025, ПРАЙМ
Россия компенсирует часть перепроизводства в рамках ОПЕК+, заявил Новак
Россия компенсирует часть своего перепроизводства добычи нефти в рамках ОПЕК+ и наращивает добычу, но это небыстрый процесс, сообщил журналистам вице-премьер РФ | 15.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-15T09:33+0300
2025-10-15T09:33+0300
2025-10-15T09:34+0300
энергетика
нефть
рф
александр новак
опек
российская энергетическая неделя — 2025
https://cdnn.1prime.ru/img/84075/30/840753080_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_0d89120d9ef7d8bdfba2a3a6620cec3e.jpg
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Россия компенсирует часть своего перепроизводства добычи нефти в рамках ОПЕК+ и наращивает добычу, но это небыстрый процесс, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах РЭН. "Мы компенсируем часть перевыполнения, которое было накоплено с начала 2024 года. Поэтому эта часть - один из факторов. Второе - мы наращиваем, это процесс не такой быстрый, как предполагается. Сокращение и повышение добычи - это инерционный процесс", - ответил он на вопрос о том, почему РФ медленно наращивает добычу нефти. РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели.
https://1prime.ru/20251015/novak-863523959.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84075/30/840753080_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_b4050d22ad59963804e87d7220163706.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, рф, александр новак, опек, российская энергетическая неделя — 2025
Энергетика, Нефть, РФ, Александр Новак, ОПЕК, Российская энергетическая неделя — 2025
Россия компенсирует часть перепроизводства в рамках ОПЕК+, заявил Новак
Новак: Россия компенсирует часть перепроизводства нефти в рамках ОПЕК+