Россия компенсирует часть перепроизводства в рамках ОПЕК+, заявил Новак

2025-10-15T09:33+0300

МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Россия компенсирует часть своего перепроизводства добычи нефти в рамках ОПЕК+ и наращивает добычу, но это небыстрый процесс, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах РЭН. "Мы компенсируем часть перевыполнения, которое было накоплено с начала 2024 года. Поэтому эта часть - один из факторов. Второе - мы наращиваем, это процесс не такой быстрый, как предполагается. Сокращение и повышение добычи - это инерционный процесс", - ответил он на вопрос о том, почему РФ медленно наращивает добычу нефти. РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели.

