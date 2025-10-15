Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия компенсирует часть перепроизводства в рамках ОПЕК+, заявил Новак - 15.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20251015/novak-863524417.html
Россия компенсирует часть перепроизводства в рамках ОПЕК+, заявил Новак
Россия компенсирует часть перепроизводства в рамках ОПЕК+, заявил Новак - 15.10.2025, ПРАЙМ
Россия компенсирует часть перепроизводства в рамках ОПЕК+, заявил Новак
Россия компенсирует часть своего перепроизводства добычи нефти в рамках ОПЕК+ и наращивает добычу, но это небыстрый процесс, сообщил журналистам вице-премьер РФ | 15.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-15T09:33+0300
2025-10-15T09:34+0300
энергетика
нефть
рф
александр новак
опек
российская энергетическая неделя — 2025
https://cdnn.1prime.ru/img/84075/30/840753080_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_0d89120d9ef7d8bdfba2a3a6620cec3e.jpg
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Россия компенсирует часть своего перепроизводства добычи нефти в рамках ОПЕК+ и наращивает добычу, но это небыстрый процесс, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах РЭН. "Мы компенсируем часть перевыполнения, которое было накоплено с начала 2024 года. Поэтому эта часть - один из факторов. Второе - мы наращиваем, это процесс не такой быстрый, как предполагается. Сокращение и повышение добычи - это инерционный процесс", - ответил он на вопрос о том, почему РФ медленно наращивает добычу нефти. РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели.
https://1prime.ru/20251015/novak-863523959.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84075/30/840753080_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_b4050d22ad59963804e87d7220163706.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, рф, александр новак, опек, российская энергетическая неделя — 2025
Энергетика, Нефть, РФ, Александр Новак, ОПЕК, Российская энергетическая неделя — 2025
09:33 15.10.2025 (обновлено: 09:34 15.10.2025)
 
Россия компенсирует часть перепроизводства в рамках ОПЕК+, заявил Новак

Новак: Россия компенсирует часть перепроизводства нефти в рамках ОПЕК+

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Александр Новак
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак - ПРАЙМ, 1920, 15.10.2025
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак. Архивное фото
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Россия компенсирует часть своего перепроизводства добычи нефти в рамках ОПЕК+ и наращивает добычу, но это небыстрый процесс, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах РЭН.
"Мы компенсируем часть перевыполнения, которое было накоплено с начала 2024 года. Поэтому эта часть - один из факторов. Второе - мы наращиваем, это процесс не такой быстрый, как предполагается. Сокращение и повышение добычи - это инерционный процесс", - ответил он на вопрос о том, почему РФ медленно наращивает добычу нефти.
РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели.
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак - ПРАЙМ, 1920, 15.10.2025
Россия не планирует пересматривать график компенсаций ОПЕК+, заявил Новак
09:29
 
ЭнергетикаНефтьРФАлександр НовакОПЕКРоссийская энергетическая неделя — 2025
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала