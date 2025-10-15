https://1prime.ru/20251015/putin--863522855.html
Путин проведет переговоры с президентом Сирии
Путин проведет переговоры с президентом Сирии - 15.10.2025, ПРАЙМ
Путин проведет переговоры с президентом Сирии
Президент России Владимир Путин проведет в среду переговоры с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа, который будет находиться в РФ с рабочим визитом, сообщила... | 15.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин проведет в среду переговоры с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа, который будет находиться в РФ с рабочим визитом, сообщила пресс-служба Кремля. "Пятнадцатого октября пройдут переговоры президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Сирийской Арабской Республики Ахмедом Шараа, который будет находиться в России с рабочим визитом", - говорится в сообщении.
Путин проведет переговоры с президентом Сирии
Путин проведет встречу с президентом Сирии аш-Шараа в среду