Прокуратура предотвратила перевод почти 18,5 миллиарда рублей из Домодедово
Прокуратура предотвратила перевод почти 18,5 миллиарда рублей из Домодедово
2025-10-16T11:16+0300
2025-10-16T11:16+0300
2025-10-16T11:16+0300
МОСКВА, 16 окт – ПРАЙМ. Прокуратура предотвратила возможный перевод почти 18,5 миллиарда рублей из группы компаний "Домодедово" в пользу бывшего бенефициара предприятия, сообщает Генеральная прокуратура РФ. "В конце 2024 года бывший владелец группы компаний Домодедово заключил договор на выделение ему реального займа в размере около 18,5 миллиардов рублей. При этом поручителями по этому соглашению были определены семь производственных предприятий аэропорта. В результате своевременного вмешательства транспортной прокуратуры удалось пресечь возможность перевода в пользу бывшего бенефициара аэропорта заемных денежных средств и последующее взыскание задолженности с компаний, выступивших гарантами", - говорится в сообщении.В ведомстве пояснили, что проверку исполнения законодательства о сохранности государственной собственности проводила Московская межрегиональная транспортная прокуратура по поручению Генпрокуратуры.Ранее арбитражный суд отклонил кассационную жалобу одного из бывших бенефициаров аэропорта "Домодедово" Дмитрия Каменщика на судебные акты двух инстанций, которые отказались отменить установленный ему временный запрет на выезд из России. Ограничение было назначено приставами в феврале 2025 года в рамках исполнительного производства. Каменщик в марте обратился в арбитражный суд Московской области с заявлением, в котором потребовал признать постановление незаконным и обязать приставов отменить ограничение на выезд. Суд заявление бизнесмена отклонил.Аналогичное решение суд вынес по заявлению другого бенефициара "Домодедово" Валерия Когана, также просившего отменить запрет на выезд, наложенный с 21 февраля. Оба бизнесмена обжаловали решения суда первой инстанции, но Десятый арбитражный апелляционный суд их жалобы отклонил.Обеспечительные меры в виде ограничения прав на выезд были приняты в деле по иску Генпрокуратуры РФ к Каменщику и Когану и 30 российским и иностранным компаниям группы "Домодедово". Арбитражный суд Московской области в июне по этому иску признал незаконными несколько сделок с активами аэропорта "Домодедово", совершенных с 2002 года, и применил последствия их недействительности, взыскав в доход государства 100% ООО "ДМЕ Холдинг", которому с 2024 года принадлежат все активы аэропорта. В сентябре это решение оставила без изменения апелляционная инстанция.
