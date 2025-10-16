Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Прокуратура предотвратила перевод почти 18,5 миллиарда рублей из Домодедово - 16.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обучение операторов FPV-дронов группировки Запад на Купянском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20251016/domodedovo-863583038.html
Прокуратура предотвратила перевод почти 18,5 миллиарда рублей из Домодедово
Прокуратура предотвратила перевод почти 18,5 миллиарда рублей из Домодедово - 16.10.2025, ПРАЙМ
Прокуратура предотвратила перевод почти 18,5 миллиарда рублей из Домодедово
Прокуратура предотвратила возможный перевод почти 18,5 миллиарда рублей из группы компаний "Домодедово" в пользу бывшего бенефициара предприятия, сообщает... | 16.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-16T11:16+0300
2025-10-16T11:16+0300
происшествия
бизнес
россия
финансы
рф
аэропорт домодедово
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/09/861996605_0:135:3079:1866_1920x0_80_0_0_8064744dd168138e80f2af91bdb16f07.jpg
МОСКВА, 16 окт – ПРАЙМ. Прокуратура предотвратила возможный перевод почти 18,5 миллиарда рублей из группы компаний "Домодедово" в пользу бывшего бенефициара предприятия, сообщает Генеральная прокуратура РФ. "В конце 2024 года бывший владелец группы компаний Домодедово заключил договор на выделение ему реального займа в размере около 18,5 миллиардов рублей. При этом поручителями по этому соглашению были определены семь производственных предприятий аэропорта. В результате своевременного вмешательства транспортной прокуратуры удалось пресечь возможность перевода в пользу бывшего бенефициара аэропорта заемных денежных средств и последующее взыскание задолженности с компаний, выступивших гарантами", - говорится в сообщении.В ведомстве пояснили, что проверку исполнения законодательства о сохранности государственной собственности проводила Московская межрегиональная транспортная прокуратура по поручению Генпрокуратуры.Ранее арбитражный суд отклонил кассационную жалобу одного из бывших бенефициаров аэропорта "Домодедово" Дмитрия Каменщика на судебные акты двух инстанций, которые отказались отменить установленный ему временный запрет на выезд из России. Ограничение было назначено приставами в феврале 2025 года в рамках исполнительного производства. Каменщик в марте обратился в арбитражный суд Московской области с заявлением, в котором потребовал признать постановление незаконным и обязать приставов отменить ограничение на выезд. Суд заявление бизнесмена отклонил.Аналогичное решение суд вынес по заявлению другого бенефициара "Домодедово" Валерия Когана, также просившего отменить запрет на выезд, наложенный с 21 февраля. Оба бизнесмена обжаловали решения суда первой инстанции, но Десятый арбитражный апелляционный суд их жалобы отклонил.Обеспечительные меры в виде ограничения прав на выезд были приняты в деле по иску Генпрокуратуры РФ к Каменщику и Когану и 30 российским и иностранным компаниям группы "Домодедово". Арбитражный суд Московской области в июне по этому иску признал незаконными несколько сделок с активами аэропорта "Домодедово", совершенных с 2002 года, и применил последствия их недействительности, взыскав в доход государства 100% ООО "ДМЕ Холдинг", которому с 2024 года принадлежат все активы аэропорта. В сентябре это решение оставила без изменения апелляционная инстанция.
https://1prime.ru/20250918/siluanov-862433238.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/09/861996605_205:0:2872:2000_1920x0_80_0_0_7946812f31e7492b36044a724dfe7b85.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, финансы, рф, аэропорт домодедово
Происшествия, Бизнес, РОССИЯ, Финансы, РФ, аэропорт Домодедово
11:16 16.10.2025
 
Прокуратура предотвратила перевод почти 18,5 миллиарда рублей из Домодедово

ГП предотвратила перевод 18,5 млрд рублей из Домодедово в пользу экс-бенефициара

© РИА Новости . Антон Денисов | Перейти в медиабанкАэропорт "Домодедово"
Аэропорт Домодедово - ПРАЙМ, 1920, 16.10.2025
Аэропорт "Домодедово". Архивное фото
© РИА Новости . Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 16 окт – ПРАЙМ. Прокуратура предотвратила возможный перевод почти 18,5 миллиарда рублей из группы компаний "Домодедово" в пользу бывшего бенефициара предприятия, сообщает Генеральная прокуратура РФ.
"В конце 2024 года бывший владелец группы компаний Домодедово заключил договор на выделение ему реального займа в размере около 18,5 миллиардов рублей. При этом поручителями по этому соглашению были определены семь производственных предприятий аэропорта. В результате своевременного вмешательства транспортной прокуратуры удалось пресечь возможность перевода в пользу бывшего бенефициара аэропорта заемных денежных средств и последующее взыскание задолженности с компаний, выступивших гарантами", - говорится в сообщении.
В ведомстве пояснили, что проверку исполнения законодательства о сохранности государственной собственности проводила Московская межрегиональная транспортная прокуратура по поручению Генпрокуратуры.
Ранее арбитражный суд отклонил кассационную жалобу одного из бывших бенефициаров аэропорта "Домодедово" Дмитрия Каменщика на судебные акты двух инстанций, которые отказались отменить установленный ему временный запрет на выезд из России. Ограничение было назначено приставами в феврале 2025 года в рамках исполнительного производства. Каменщик в марте обратился в арбитражный суд Московской области с заявлением, в котором потребовал признать постановление незаконным и обязать приставов отменить ограничение на выезд. Суд заявление бизнесмена отклонил.
Аналогичное решение суд вынес по заявлению другого бенефициара "Домодедово" Валерия Когана, также просившего отменить запрет на выезд, наложенный с 21 февраля. Оба бизнесмена обжаловали решения суда первой инстанции, но Десятый арбитражный апелляционный суд их жалобы отклонил.
Обеспечительные меры в виде ограничения прав на выезд были приняты в деле по иску Генпрокуратуры РФ к Каменщику и Когану и 30 российским и иностранным компаниям группы "Домодедово". Арбитражный суд Московской области в июне по этому иску признал незаконными несколько сделок с активами аэропорта "Домодедово", совершенных с 2002 года, и применил последствия их недействительности, взыскав в доход государства 100% ООО "ДМЕ Холдинг", которому с 2024 года принадлежат все активы аэропорта. В сентябре это решение оставила без изменения апелляционная инстанция.
Пассажиры перед терминалом в аэропорту Домодедово - ПРАЙМ, 1920, 18.09.2025
Силуанов рассказал об интересе инвесторов к покупке "Домодедово"
18 сентября, 12:30
 
ПроисшествияБизнесРОССИЯФинансыРФаэропорт Домодедово
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала