Парламент Греции одобрил закон о 13-часовом рабочем дне - 16.10.2025
Парламент Греции одобрил закон о 13-часовом рабочем дне
Греческий парламент одобрил законопроект, разрешающий работодателям устанавливать 13-часовой рабочий день, несмотря на прошедшие в стране протесты и забастовки, | 16.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-16T14:14+0300
2025-10-16T14:14+0300
МОСКВА, 16 окт – ПРАЙМ. Греческий парламент одобрил законопроект, разрешающий работодателям устанавливать 13-часовой рабочий день, несмотря на прошедшие в стране протесты и забастовки, передает в четверг телеканал Mesogeios TV. "В атмосфере напряженных парламентских дебатов новый трудовой законопроект был вынесен на обсуждение парламента и принят… Законопроект министерства труда включает, среди прочего, гибкий рабочий график, 13-часовой рабочий день", - говорится в сообщении телеканала. Газета Politico ранее писала, что в случае принятия закона Греция станет первым членом ЕС, который официально ввел 13-часовой рабочий день для частного сектора. Ранее 1 и 14 октября в Греции прошли 24-часовые забастовки и акции протеста против этого законопроекта. Их организатором был Высший совет профсоюзов госсектора (ADEDY). Как утверждал ADEDY, законопроект "превращает трудящегося XXI века в рабочего без прав и жизни" и под видом установки "гибкого рабочего графика" отменяет восьмичасовой рабочий день, легализуя эксплуатацию сотрудников. В то же время министр труда и социальной защиты Греции Ники Керамеос в выступлении в парламенте утверждала, что некорректно использовать выражение "13-часовой рабочий день", так как работодатель вправе устанавливать такой график только 37 дней в году и доплачивать сотрудникам 40% от их почасовой зарплаты.
Экономика, Общество , ГРЕЦИЯ, ЕС
14:14 16.10.2025
 
Парламент Греции одобрил закон о 13-часовом рабочем дне

Парламент Греции одобрил закон о 13-часовом рабочем дне, несмотря на забастовки

МОСКВА, 16 окт – ПРАЙМ. Греческий парламент одобрил законопроект, разрешающий работодателям устанавливать 13-часовой рабочий день, несмотря на прошедшие в стране протесты и забастовки, передает в четверг телеканал Mesogeios TV.
"В атмосфере напряженных парламентских дебатов новый трудовой законопроект был вынесен на обсуждение парламента и принят… Законопроект министерства труда включает, среди прочего, гибкий рабочий график, 13-часовой рабочий день", - говорится в сообщении телеканала.
Газета Politico ранее писала, что в случае принятия закона Греция станет первым членом ЕС, который официально ввел 13-часовой рабочий день для частного сектора.
Ранее 1 и 14 октября в Греции прошли 24-часовые забастовки и акции протеста против этого законопроекта. Их организатором был Высший совет профсоюзов госсектора (ADEDY). Как утверждал ADEDY, законопроект "превращает трудящегося XXI века в рабочего без прав и жизни" и под видом установки "гибкого рабочего графика" отменяет восьмичасовой рабочий день, легализуя эксплуатацию сотрудников. В то же время министр труда и социальной защиты Греции Ники Керамеос в выступлении в парламенте утверждала, что некорректно использовать выражение "13-часовой рабочий день", так как работодатель вправе устанавливать такой график только 37 дней в году и доплачивать сотрудникам 40% от их почасовой зарплаты.
Заголовок открываемого материала