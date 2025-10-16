https://1prime.ru/20251016/gretsiya-863588772.html
Парламент Греции одобрил закон о 13-часовом рабочем дне
Парламент Греции одобрил закон о 13-часовом рабочем дне
2025-10-16T14:14+0300
экономика
общество
греция
ес
МОСКВА, 16 окт – ПРАЙМ. Греческий парламент одобрил законопроект, разрешающий работодателям устанавливать 13-часовой рабочий день, несмотря на прошедшие в стране протесты и забастовки, передает в четверг телеканал Mesogeios TV. "В атмосфере напряженных парламентских дебатов новый трудовой законопроект был вынесен на обсуждение парламента и принят… Законопроект министерства труда включает, среди прочего, гибкий рабочий график, 13-часовой рабочий день", - говорится в сообщении телеканала. Газета Politico ранее писала, что в случае принятия закона Греция станет первым членом ЕС, который официально ввел 13-часовой рабочий день для частного сектора. Ранее 1 и 14 октября в Греции прошли 24-часовые забастовки и акции протеста против этого законопроекта. Их организатором был Высший совет профсоюзов госсектора (ADEDY). Как утверждал ADEDY, законопроект "превращает трудящегося XXI века в рабочего без прав и жизни" и под видом установки "гибкого рабочего графика" отменяет восьмичасовой рабочий день, легализуя эксплуатацию сотрудников. В то же время министр труда и социальной защиты Греции Ники Керамеос в выступлении в парламенте утверждала, что некорректно использовать выражение "13-часовой рабочий день", так как работодатель вправе устанавливать такой график только 37 дней в году и доплачивать сотрудникам 40% от их почасовой зарплаты.
греция
МОСКВА, 16 окт – ПРАЙМ. Греческий парламент одобрил законопроект, разрешающий работодателям устанавливать 13-часовой рабочий день, несмотря на прошедшие в стране протесты и забастовки, передает в четверг телеканал Mesogeios TV.
"В атмосфере напряженных парламентских дебатов новый трудовой законопроект был вынесен на обсуждение парламента и принят… Законопроект министерства труда включает, среди прочего, гибкий рабочий график, 13-часовой рабочий день", - говорится в сообщении телеканала.
Ранее 1 и 14 октября в Греции прошли 24-часовые забастовки и акции протеста против этого законопроекта. Их организатором был Высший совет профсоюзов госсектора (ADEDY). Как утверждал ADEDY, законопроект "превращает трудящегося XXI века в рабочего без прав и жизни" и под видом установки "гибкого рабочего графика" отменяет восьмичасовой рабочий день, легализуя эксплуатацию сотрудников. В то же время министр труда и социальной защиты Греции Ники Керамеос в выступлении в парламенте утверждала, что некорректно использовать выражение "13-часовой рабочий день", так как работодатель вправе устанавливать такой график только 37 дней в году и доплачивать сотрудникам 40% от их почасовой зарплаты.
