"Вопиющая атака". На Западе забили тревогу из-за случившегося в Одессе

2025-10-16T13:30+0300

спецоперация на украине

МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Владимир Зеленский совершил огромную ошибку лишив мэра Одессы Геннадия Труханова украинского гражданства и должности, пишет Spectator. "(Зеленский - Прим.ред) подписал указ о лишении гражданства без какого бы то ни было судебного разбирательства или надлежащей правовой процедуры, хотя статья 25 Конституции Украины прямо это запрещает. Даже в условиях военного положения это вопиющая атака на демократию", — говорится в публикации.В материале отмечается, что для Киева сеять страх, хаос, раскол и отчуждение — фатальная стратегическая ошибка.На этой неделе Зеленский подписал указ о лишении гражданства Украины мэра Одессы Геннадия Труханова, бывшего депутата Верховной рады Олега Царева и артиста балета Сергея Полунина. Позже Труханов заявил, что намерен обжаловать это решение в суде. Он также заявил, что не собирается уезжать с Украины и покидать Одессу. Наличие гражданства России Труханов отрицает.

