"Вопиющая атака". На Западе забили тревогу из-за случившегося в Одессе
Spectator назвал атаку Зеленского на мэра Одессы Труханова фатальной ошибкой
© Фото : Unsplash/Tetiana SheverevaВид на одесский порт
Вид на одесский порт. Архивное фото
© Фото : Unsplash/Tetiana Shevereva
МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Владимир Зеленский совершил огромную ошибку лишив мэра Одессы Геннадия Труханова украинского гражданства и должности, пишет Spectator.
"(Зеленский - Прим.ред) подписал указ о лишении гражданства без какого бы то ни было судебного разбирательства или надлежащей правовой процедуры, хотя статья 25 Конституции Украины прямо это запрещает. Даже в условиях военного положения это вопиющая атака на демократию", — говорится в публикации.
"(Зеленский - Прим.ред) подписал указ о лишении гражданства без какого бы то ни было судебного разбирательства или надлежащей правовой процедуры, хотя статья 25 Конституции Украины прямо это запрещает. Даже в условиях военного положения это вопиющая атака на демократию", — говорится в публикации.
В материале отмечается, что для Киева сеять страх, хаос, раскол и отчуждение — фатальная стратегическая ошибка.
На этой неделе Зеленский подписал указ о лишении гражданства Украины мэра Одессы Геннадия Труханова, бывшего депутата Верховной рады Олега Царева и артиста балета Сергея Полунина. Позже Труханов заявил, что намерен обжаловать это решение в суде. Он также заявил, что не собирается уезжать с Украины и покидать Одессу. Наличие гражданства России Труханов отрицает.
На этой неделе Зеленский подписал указ о лишении гражданства Украины мэра Одессы Геннадия Труханова, бывшего депутата Верховной рады Олега Царева и артиста балета Сергея Полунина. Позже Труханов заявил, что намерен обжаловать это решение в суде. Он также заявил, что не собирается уезжать с Украины и покидать Одессу. Наличие гражданства России Труханов отрицает.