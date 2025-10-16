Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Вопиющая атака". На Западе забили тревогу из-за случившегося в Одессе - 16.10.2025
Спецоперация на Украине
"Вопиющая атака". На Западе забили тревогу из-за случившегося в Одессе
2025-10-16T13:30+0300
2025-10-16T13:30+0300
спецоперация на украине
одесса
украина
запад
владимир зеленский
МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Владимир Зеленский совершил огромную ошибку лишив мэра Одессы Геннадия Труханова украинского гражданства и должности, пишет Spectator. "(Зеленский - Прим.ред) подписал указ о лишении гражданства без какого бы то ни было судебного разбирательства или надлежащей правовой процедуры, хотя статья 25 Конституции Украины прямо это запрещает. Даже в условиях военного положения это вопиющая атака на демократию", — говорится в публикации.В материале отмечается, что для Киева сеять страх, хаос, раскол и отчуждение — фатальная стратегическая ошибка.На этой неделе Зеленский подписал указ о лишении гражданства Украины мэра Одессы Геннадия Труханова, бывшего депутата Верховной рады Олега Царева и артиста балета Сергея Полунина. Позже Труханов заявил, что намерен обжаловать это решение в суде. Он также заявил, что не собирается уезжать с Украины и покидать Одессу. Наличие гражданства России Труханов отрицает.
одесса
украина
запад
одесса, украина, запад, владимир зеленский
Спецоперация на Украине, Одесса, УКРАИНА, ЗАПАД, Владимир Зеленский
13:30 16.10.2025
 
"Вопиющая атака". На Западе забили тревогу из-за случившегося в Одессе

Spectator назвал атаку Зеленского на мэра Одессы Труханова фатальной ошибкой

Вид на одесский порт
Вид на одесский порт. Архивное фото
Вид на одесский порт. Архивное фото
© Фото : Unsplash/Tetiana Shevereva
МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Владимир Зеленский совершил огромную ошибку лишив мэра Одессы Геннадия Труханова украинского гражданства и должности, пишет Spectator.

"(Зеленский - Прим.ред) подписал указ о лишении гражданства без какого бы то ни было судебного разбирательства или надлежащей правовой процедуры, хотя статья 25 Конституции Украины прямо это запрещает. Даже в условиях военного положения это вопиющая атака на демократию", — говорится в публикации.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 12.10.2025
Признание Зеленского после удара ВС России вызвало изумление на Западе
12 октября, 08:56
12 октября, 08:56
В материале отмечается, что для Киева сеять страх, хаос, раскол и отчуждение — фатальная стратегическая ошибка.

На этой неделе Зеленский подписал указ о лишении гражданства Украины мэра Одессы Геннадия Труханова, бывшего депутата Верховной рады Олега Царева и артиста балета Сергея Полунина. Позже Труханов заявил, что намерен обжаловать это решение в суде. Он также заявил, что не собирается уезжать с Украины и покидать Одессу. Наличие гражданства России Труханов отрицает.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 09.10.2025
На Западе сделали громкое заявление после ответа Зеленского Путину
9 октября, 08:49
9 октября, 08:49
 
Спецоперация на УкраинеОдессаУКРАИНАЗАПАДВладимир Зеленский
 
 
