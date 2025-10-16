Морской пассажирский транспорт Севастополя временно не работает

https://1prime.ru/20251016/transport-863578246.html

2025-10-16T07:21+0300

2025-10-16T07:21+0300

2025-10-16T07:35+0300

севастополь

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - ПРАЙМ. Морской пассажирский транспорт Севастополя утром в четверг временно не работает, сообщил департамент транспорта города. "Морской пассажирский транспорт приостановил движение", - говорится в сообщении ведомства, опубликованном в Telegram-канале. Организовано движение автобусов между северной стороной города и центром.

