Морской пассажирский транспорт Севастополя временно не работает

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - ПРАЙМ. Морской пассажирский транспорт Севастополя утром в четверг временно не работает, сообщил департамент транспорта города. "Морской пассажирский транспорт приостановил движение", - говорится в сообщении ведомства, опубликованном в Telegram-канале. Организовано движение автобусов между северной стороной города и центром.
