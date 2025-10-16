https://1prime.ru/20251016/yuan-863581422.html
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Рубль в начале торгов четверга укрепляется к юаню: Рубль в начале торгов четверга укрепляется к юаню, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 10.01 мск снижается на 3 копейки по отношению к уровню предыдущего закрытия, до 10,96 рубля.
