https://1prime.ru/20251018/mchs-863656965.html

МЧС предложило увеличить штраф за незарегистрированное маломерное судно

МЧС предложило увеличить штраф за незарегистрированное маломерное судно - 18.10.2025, ПРАЙМ

МЧС предложило увеличить штраф за незарегистрированное маломерное судно

МЧС России предлагает увеличить в 4 раза размер штрафа за управление незарегистрированным маломерным судном и выход его в акваторию в неисправном состоянии,... | 18.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-18T03:01+0300

2025-10-18T03:01+0300

2025-10-18T03:01+0300

бизнес

общество

россия

рф

мчс

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863656965.jpg?1760745666

МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. МЧС России предлагает увеличить в 4 раза размер штрафа за управление незарегистрированным маломерным судном и выход его в акваторию в неисправном состоянии, максимальный размер штрафа может составить 80 тысяч рублей, следует из материалов ведомственного проекта, с которым ознакомилось РИА Новости. "Ввиду особой опасности и возможности наступления негативных последствий, в том числе связанных с гибелью людей, предлагается кратно повысить штрафные санкции по части 3 статьи 11.8 КоАП РФ, предусматривающей ответственность за управление судном (в том числе маломерным, подлежащим государственной регистрации), не зарегистрированным в установленном порядке либо имеющим неисправности, с которыми запрещена его эксплуатация", - говорится в документе. Отмечается, что в настоящее время штраф за эти нарушения составляет от 15 до 20 тысяч рублей. Законопроект предполагает его увеличение от 60 до 80 тысяч рублей. По данным МЧС России, количество правонарушений по части 3 статьи 11.8 КоАП РФ с 2021 по 2024 год увеличилось на 5% - с 1184 до 1242. С 1 сентября этого года ГИМС МЧС РФ начала вести единый реестр для всех маломерных судов: и коммерческих, и некоммерческих. Все плавсредства длиной до 20 метров и общим количеством людей на них до 12 человек являются маломерными. Из них на учет должны быть поставлены те, которые имеют мотор мощностью от 10,8 лошадиных сил, а вес полностью снаряженного судна превышает 200 килограммов. Суда, используемые в коммерческих целях, также перейдут в реестр ГИМС МЧС России. Для этого законом предусмотрен переходный период в 5 лет. По данным министерства, сейчас на учете ГИМС находятся более 1,5 миллиона маломерных судов. По оценке специалистов, с вступлением в силу нового закона реестр должны пополнить еще примерно 40 тысяч судов, которые используются в коммерческих целях. Это не потребует увеличения штата инспекторов. Сил и средств для обеспечения безопасности на акваториях у ведомства достаточно.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, общество , россия, рф, мчс