Украденные из Лувра драгоценности не выставят на аукционах, считает эксперт - 19.10.2025, ПРАЙМ
Украденные из Лувра драгоценности не выставят на аукционах, считает эксперт
2025-10-19T16:39+0300
2025-10-19T16:39+0300
происшествия
россия
финансы
франция
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/13/863692869_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_7d84aaeec5bc9c5ce5fcd6e6bdaaa42a.jpg
МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Украденные из Лувра драгоценности не смогут выставить на аукционах, заявил РИА Новости коллекционер и сооснователь Московского аукционного дома Сергей Подстаницкий. В воскресенье газета Parisien сообщила, что утром грабители пробрались в Лувр и украли девять ювелирных украшений из коллекции французской императрицы Жозефины, супруги императора Наполеона I. Глава минкультуры Франции Рашида Дати прибыла на место происшествия, сообщив, что пострадавших в ходе ограбления нет. "Абсолютно исключено, что они (украденные драгоценности - ред.) всплывут на каких-либо аукционах", - считает эксперт. Подстаницкий исключил также появление похищенных драгоценностей на черном рынке. По его словам, это "несколько надуманное понятие", ведь покупка и продажа произведений искусства подразумевает "не только обладание чем-то красивым", а еще и инвестиционную составляющую. "Купить краденое - это не инвестиция, это инвестиционный проигрыш. Поэтому часто что-то краденное из музеев начинает использоваться в качестве каких-то очень сомнительных обменов между такими же преступниками", - добавил коллекционер.
россия, финансы, франция
Происшествия, РОССИЯ, Финансы, ФРАНЦИЯ
16:39 19.10.2025
 
Украденные из Лувра драгоценности не выставят на аукционах, считает эксперт

© РИА Новости . Ирина Калашникова | Перейти в медиабанкЛувр
Лувр - ПРАЙМ, 1920, 19.10.2025
Лувр. Архивное фото
© РИА Новости . Ирина Калашникова
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Украденные из Лувра драгоценности не смогут выставить на аукционах, заявил РИА Новости коллекционер и сооснователь Московского аукционного дома Сергей Подстаницкий.
В воскресенье газета Parisien сообщила, что утром грабители пробрались в Лувр и украли девять ювелирных украшений из коллекции французской императрицы Жозефины, супруги императора Наполеона I. Глава минкультуры Франции Рашида Дати прибыла на место происшествия, сообщив, что пострадавших в ходе ограбления нет.
"Абсолютно исключено, что они (украденные драгоценности - ред.) всплывут на каких-либо аукционах", - считает эксперт.
Подстаницкий исключил также появление похищенных драгоценностей на черном рынке. По его словам, это "несколько надуманное понятие", ведь покупка и продажа произведений искусства подразумевает "не только обладание чем-то красивым", а еще и инвестиционную составляющую.
"Купить краденое - это не инвестиция, это инвестиционный проигрыш. Поэтому часто что-то краденное из музеев начинает использоваться в качестве каких-то очень сомнительных обменов между такими же преступниками", - добавил коллекционер.
Стеклянная пирамида над входом в Лувр - ПРАЙМ, 1920, 19.10.2025
СМИ рассказали о панике в Лувре после ограбления
