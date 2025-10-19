https://1prime.ru/20251019/luvr-863693234.html
Украденные из Лувра драгоценности не выставят на аукционах, считает эксперт
МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Украденные из Лувра драгоценности не смогут выставить на аукционах, заявил РИА Новости коллекционер и сооснователь Московского аукционного дома Сергей Подстаницкий. В воскресенье газета Parisien сообщила, что утром грабители пробрались в Лувр и украли девять ювелирных украшений из коллекции французской императрицы Жозефины, супруги императора Наполеона I. Глава минкультуры Франции Рашида Дати прибыла на место происшествия, сообщив, что пострадавших в ходе ограбления нет. "Абсолютно исключено, что они (украденные драгоценности - ред.) всплывут на каких-либо аукционах", - считает эксперт. Подстаницкий исключил также появление похищенных драгоценностей на черном рынке. По его словам, это "несколько надуманное понятие", ведь покупка и продажа произведений искусства подразумевает "не только обладание чем-то красивым", а еще и инвестиционную составляющую. "Купить краденое - это не инвестиция, это инвестиционный проигрыш. Поэтому часто что-то краденное из музеев начинает использоваться в качестве каких-то очень сомнительных обменов между такими же преступниками", - добавил коллекционер.
